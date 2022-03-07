Ukrayna'nın ünlü aktörü Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi

Rusya savaşının 12. gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYORDU

Aslan Kral, Hobbit gibi filmlerde rol alan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçtiğimiz günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını duyurmuştu. Sosyal medyayı savaştaki son durumu paylaşmak için sık sık kullanan Lee, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz " notunu düşmüştü.

İKİ TARAFTA AĞIR KAYIPLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.





