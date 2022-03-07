MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ukrayna'nın ünlü aktörü Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın ünlü aktörü Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi

07.03.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aslan Kral ve Hobbit gibi filmlerde rol alan Lee, sevenlerini yasa boğdu.

Ukrayna'nın ünlü aktörü Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi

Rusya savaşının 12. gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

unlu-ukraynali-aktor-pasha-lee-rus-ordusu-ile-14778545_4085_m

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYORDU

Aslan Kral, Hobbit gibi filmlerde rol alan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçtiğimiz günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını duyurmuştu. Sosyal medyayı savaştaki son durumu paylaşmak için sık sık kullanan Lee, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "48 saattir bombalanıyoruz ama yüzümüz hala gülüyor çünkü Ukrayna için savaşıyoruz " notunu düşmüştü.

pasha-lee-instagram

İKİ TARAFTA AĞIR KAYIPLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

indir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir?Elizabeth Hurley'nin eski aşkı Shane Warne kimdir?
Askere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisiAskere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisi
Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çektiHakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Uçaklarımız teyakkuzda bekliyor

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı!

Tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı!

İlginizi Çekebilir

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

O ülkelerde bu rüyalar popüler! Eğer siz de görüyorsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.