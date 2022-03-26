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Ukrayna’nın ünlü şarkıcısı Andriy Khlyvnyuk, Rus saldırılarında yaralandı! “Sizin için savaşan Naziler”

26.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşın ilk günlerinde BoomBox grubunun solisti olan Ukraynalı şarkıcı Andriy Khlyvnyuk, Rusya’nın ülkesinin işgalinin ardından ülkesi için savaşmak adına silah kuşandığını gösteren sosyal medya paylaşımları yapmıştı. Ünlü müzisyen son olarak Instagram hesabından Rus saldırısı sırasında yaralandığını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Ukrayna’nın ünlü şarkıcısı Andriy Khlyvnyuk, Rus saldırılarında yaralandı! “Sizin için savaşan Naziler”

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı askeri harekatla birlikte Ukrayna’daki hareketlilik devam ediyor. Ukraynadaki siren ve bomba seslerinin eşliğinde iki ülke barış müzakeresi çalışmalarını sürdürüyor.

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Rus askeri kuvvetlerine karşı Ukrayna ordusuyla birlikte sivillerde direniş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde BoomBox grubunun solisti Andriy Khlyvnyuk, gönüllü olarak savaşa katıldığını açıkladı. Ünlü müzisyen cepheden düzenli olarak paylaşım yapıyor.

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YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

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Savaşın içinde cepheden Ukrayna ordusuyla birlikte direniş gösterdiğini ifade eden Khlyvnyuk, Rus saldırıları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralandıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Khlyvnyuk, “Rusya’daki dinleyicilerim, işte sizin savaşan Naziler” notunu düştü.

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