Ukrayna’nın ünlü şarkıcısı Andriy Khlyvnyuk, Rus saldırılarında yaralandı! “Sizin için savaşan Naziler”

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı askeri harekatla birlikte Ukrayna’daki hareketlilik devam ediyor. Ukraynadaki siren ve bomba seslerinin eşliğinde iki ülke barış müzakeresi çalışmalarını sürdürüyor.

Rus askeri kuvvetlerine karşı Ukrayna ordusuyla birlikte sivillerde direniş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde BoomBox grubunun solisti Andriy Khlyvnyuk, gönüllü olarak savaşa katıldığını açıkladı. Ünlü müzisyen cepheden düzenli olarak paylaşım yapıyor.

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Savaşın içinde cepheden Ukrayna ordusuyla birlikte direniş gösterdiğini ifade eden Khlyvnyuk, Rus saldırıları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralandıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Khlyvnyuk, “Rusya’daki dinleyicilerim, işte sizin savaşan Naziler” notunu düştü.



