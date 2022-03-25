Kahraman Ukraynalı eczacı, Rus bombalı saldırısının ardından yüzünü dünyaya gösterdi

Sosyal medyada Ukraynalı bir eczacının Rus bombardımanından sonra aldığı yaraları gösterdiği bir fotoğraf karesi gündem yarattı. İsminin Nina olduğu açıklanan kadın, kendi çabalarıyla Rus bombalarının arasından sağ bir şekilde kurtulmayı başardı ancak yüzünde ve vücudunda savaşın izlerini gösteren derin yaralar oluştu. Nina’nın hikayesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

SALDIRI SIRASINDA ECZANEDE GÖREVLİYDİ

Ukrayna Liberal Demokrat Birliği Başkanı Arthur Kharytonov, Nina’nın fotoğrafını paylaştığı gönderisine, “Bu Nina. Kharkovlu profesyonel bir eczacı. Rus bombalı saldırısı sırasında bir eczanede görevliydi. Dünyanın gerçeği bilmesi için yüzünü göstermeyi kabul etti. Çok uzun bir tedaviye ihtiyacı olacak. Tüm dünya görsün” notunu ekledi.

Sosyal medyadan Nina için destek mesajları yağdı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir önce iyileşmesi için iyi dileklerde bulunan sosyal medya kullanıcıları, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla paylaşmayı kabul ettiği için cesaretinden dolayı kadını tebrik ettiler.



