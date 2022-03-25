Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kahraman Ukraynalı eczacı, Rus bombalı saldırısının ardından yüzünü dünyaya gösterdi

Kahraman Ukraynalı eczacı, Rus bombalı saldırısının ardından yüzünü dünyaya gösterdi

25.03.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Ukrayna şehirlerinden bomba ve siren sesleri gelirken, ülke ordusu ve sivil halkıyla Rus askerlerine direniyor. Direnişin sembollerinden biri olan Ukraynalı kahraman eczacı Nina, Rus bombalı saldırısından sonra yüzündeki yaraları gösterdi.

Kahraman Ukraynalı eczacı, Rus bombalı saldırısının ardından yüzünü dünyaya gösterdi

Sosyal medyada Ukraynalı bir eczacının Rus bombardımanından sonra aldığı yaraları gösterdiği bir fotoğraf karesi gündem yarattı. İsminin Nina olduğu açıklanan kadın, kendi çabalarıyla Rus bombalarının arasından sağ bir şekilde kurtulmayı başardı ancak yüzünde ve vücudunda savaşın izlerini gösteren derin yaralar oluştu. Nina’nın hikayesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

Ukrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılarUkrayna’nın fenomen kadın askerleri! Sosyal medyada danslarıyla gündem yarattılar

SALDIRI SIRASINDA ECZANEDE GÖREVLİYDİ

kapak1

Ukrayna Liberal Demokrat Birliği Başkanı Arthur Kharytonov, Nina’nın fotoğrafını paylaştığı gönderisine, “Bu Nina. Kharkovlu profesyonel bir eczacı. Rus bombalı saldırısı sırasında bir eczanede görevliydi. Dünyanın gerçeği bilmesi için yüzünü göstermeyi kabul etti. Çok uzun bir tedaviye ihtiyacı olacak. Tüm dünya görsün” notunu ekledi.

kapak-2

Sosyal medyadan Nina için destek mesajları yağdı. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir önce iyileşmesi için iyi dileklerde bulunan sosyal medya kullanıcıları, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla paylaşmayı kabul ettiği için cesaretinden dolayı kadını tebrik ettiler.

Öfkeli Rus askeri ağır birlik kayıplarından sonra şaşırtan bir hareket yaptı! Protesto için komutanını tankla ezdiÖfkeli Rus askeri ağır birlik kayıplarından sonra şaşırtan bir hareket yaptı! Protesto için komutanını tankla ezdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomenden ilginç protesto! Mahkemenin önünde üstsüz...Fenomenden ilginç protesto! Mahkemenin önünde üstsüz...
Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”Evlilik itirafı şaşırttı! “Başka erkeklerle cinsellik...”
Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...Paylaşımı olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Fenomen kadın askerler! Putin’e meydan okudular

Fenomen kadın askerler! Putin’e meydan okudular

İğrenç olay! Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti

İğrenç olay! Erkek hemşire iki hastasına tecavüz etti

İlginç itiraf! “Her gün cinsellik yaşıyoruz ve para alıyoruz”

İlginç itiraf! “Her gün cinsellik yaşıyoruz ve para alıyoruz”

Ukrayna askerlerini şaşırttı! Öyle bir şey yaptı ki...

Ukrayna askerlerini şaşırttı! Öyle bir şey yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.