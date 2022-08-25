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  4. Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Şimdi de destek vermek için Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Şimdi de destek vermek için Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

25.08.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki eski güvenlik görevlisi Tony Garnett ve 28 yaşındaki eşi Lorna, Rusya-Ukrayna savaşında mağdur olan 22 yaşındaki Sofiia Karkadym'e evlerinin kapısını açmışlardı. Ancak genç kadına aşık olduğunu söyleyen iki çocuk babası Garnett, Karkadym için eşini terk etmiş ve Sofiia ile yoluna devam etmişti. Sık sık gündem olan ikili, şimdi de Tony'nin hayat kurtarmak için savaşın parçaladığı ülkeye seyahat etmek istediğini açıklamasıyla gündeme geldi.

Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Şimdi de destek vermek için Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

Batı Yorkshire, Bradford'dan Tony, savaştan derinden etkilendiğini söyledi ve Sofiia olan birlikteliği süresince Ukrayna'da olup bitenlerin gerçekliğine çok daha fazla tanık olduğunu iddia etti. Ukrayna'da birçok insanın yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Garnett, doğru şeyi yapmak içimn etkisini kullanmak istediğini açıkladı.

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BAĞIŞ TOPLAYACAK

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Ülkeye seyahat etmeden önce Ukrayna için 10.000 sterline kadar bağış toplamayı planladığını belirten Tony, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde (24 Ağustos Çarşamba) yaptığı açıklamada şunları "İnsanlar Ukrayna'ya bağış yapıyor ama bu paranın nereye gittiğini göremiyorlar. Yetimlere ve yaralılara bakan insanlar için para toplamak istiyorum. Oraya kendim seyahat edip kime yardım ettiğimden emin olmak istiyorum'' dedi.

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SEVGİLİSİ DE ONUNLA GİDECEK

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Sevgilisi Sofiia'nın da kendisiyle seyahat edeceğini açıklayan Garnett, bir paraşütle atlama etkinliğine katılarak parayı toplamayı planladığını ve bir online bağış sayfası açtığını duyurdu. Tony, Ukrayna yolculuğunu Instagram ve YouTube'da belgelemek istediğini de ekledi. Bu planla yüzlerce hayat kurtarabileceğini söyleyen Tony, "Bir kişinin bile hayatını kurtarsam buna değer." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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