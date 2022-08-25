Ukraynalı mülteci için ailesini terk etmişti! Şimdi de destek vermek için Ukrayna'ya gideceğini açıkladı

Batı Yorkshire, Bradford'dan Tony, savaştan derinden etkilendiğini söyledi ve Sofiia olan birlikteliği süresince Ukrayna'da olup bitenlerin gerçekliğine çok daha fazla tanık olduğunu iddia etti. Ukrayna'da birçok insanın yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Garnett, doğru şeyi yapmak içimn etkisini kullanmak istediğini açıkladı.

BAĞIŞ TOPLAYACAK

Ülkeye seyahat etmeden önce Ukrayna için 10.000 sterline kadar bağış toplamayı planladığını belirten Tony, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde (24 Ağustos Çarşamba) yaptığı açıklamada şunları "İnsanlar Ukrayna'ya bağış yapıyor ama bu paranın nereye gittiğini göremiyorlar. Yetimlere ve yaralılara bakan insanlar için para toplamak istiyorum. Oraya kendim seyahat edip kime yardım ettiğimden emin olmak istiyorum'' dedi.

SEVGİLİSİ DE ONUNLA GİDECEK

Sevgilisi Sofiia'nın da kendisiyle seyahat edeceğini açıklayan Garnett, bir paraşütle atlama etkinliğine katılarak parayı toplamayı planladığını ve bir online bağış sayfası açtığını duyurdu. Tony, Ukrayna yolculuğunu Instagram ve YouTube'da belgelemek istediğini de ekledi. Bu planla yüzlerce hayat kurtarabileceğini söyleyen Tony, "Bir kişinin bile hayatını kurtarsam buna değer." dedi.



