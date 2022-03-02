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Ukraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, sığınaktan paylaştı! Cephe birliklerine destek gönderdi: Hala Kiev’deyiz

02.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, Rusya askerlerine karşı ülkesini savunan Ukrayna birliklerine desteğini açıkladı. Evlerinin altındaki sığınıkta ailesi ve köpekleriyle beraber kaldığını ifade eden Astafieva, “Hala Kiev’deyiz” diyerek başkentteki son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Ukraynalı playboy modelinin paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Ukraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, sığınaktan paylaştı! Cephe birliklerine destek gönderdi: Hala Kiev’deyiz

Ukraynalı playboy modeli Dasha Astafieva, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ülkesinden ayrılmadığını ve evlerinin altındaki bir sığınıkta beklediklerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı. Instagram’da 500 bin takipçisi bulunan 36 yaşındaki playboy modeli, Ukraynalı askerleri ve onların cephedeki çabalarını destekleyen açıklamalar yaptı. Kendi yaşadığı korku ve endişe anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Astafieva, ülkesi için tüm dünyadan yardım istedi.

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“İNSANLARDAN YARDIM İSTİYORUZ”

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Yaşadıkları zor günlerde ülkesini terk etmeyeceğini dile getiren Astafieva, köpekleriyle birlikte sığınıktan paylaştığı fotoğrafında, “Kelimeleri doğru seçip konuşmak mümkün değil. Bugün hepimiz aynı dili konuştuğunuz insanlardan yardım istiyoruz. Savaşçılar, savunucular! İnanıyoruz ve bekliyoruz. Hepimiz birlikte başaracağız. İradeniz, muazzam cesaretiniz ve gücünüz için teşekkür ederim” notunu ekledi.

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Instagram hesabına yaptığı bir başka gönderide Astafieva, kendisinin ve ailesinin hala Ukrayna başkentinde olduğunu ve orada kalmaya kararlı olduklarını söyledi. Astafieva paylaşımına, “Her birimiz kalbimizdeki barışı düşünmeliyiz. Her saniye her evde korku hakim. Ailem ve ben Kiev’deyiz. Evde kalıyoruz ve herkese yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kiev Ukrayna
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