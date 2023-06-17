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Ülkelere göre penis boyları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşkınlık yarattı... Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

17.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman bir araştırma grubu tarafından 90 ülkeyi kapsayan penis boyları araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada ülkeler ortalama penis boyu uzunluğuna göre büyükten küçüğe olacak şekilde sıralandı. Ekvator ve Kamerun listede ilk sıralarda yer alırken Türkiye 88 ülke içinde 70. sıradan kendisine yer buldu. İşte en büyük penis boyu listesinin ilk 10’u ve Türkiye’nin listedeki sırası...

Ülkelere göre penis boyları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşkınlık yarattı... Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Bir internet sitesinden Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip ülkelere göre penis boylarını araştırmak için kapsamlı bir rapor yayınladı. 88 ülkeyi kapsayan ve 40’dan fazla verinin taranmasının ardından elde edilen sonuçlara göre ülkelerin ortalama penis boyu uzunlukları büyükten küçüğe doğru sıralandı.

LİSTENİN İLK 1O ÜLKESİ...

Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk sırasında ereksiyon halinde 17.61 cm ile Ekvador’daki erkekler yer aldı. Ekvador’u Kamerun, Bolivya ve Sudan takip etti. En yüksek penis boyuna sahip ülkeler sıralamasının ilk 10’u şu şekilde:

  • Ekvador 17.61cm
  • Kamerun 16.67cm
  • Bolivya 16.51cm
  • Sudan 16.47cm
  • Haiti 16.01cm
  • Senegal 15.89cm
  • Gambiya 15.88cm
  • Küba 15.87cm
  • Hollanda 15.87cm
  • Zambiya 15.78cm

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Listenin son sırasında 10.04 cm ile Kamboçya yer alırken, son 10 sıra ise Malezya, Vietnam, Tayland, Bangladeş, Hong Kong, Sri Lanka, Filipinler ve Myanmar şeklinde sıralandı. Türkiye ise 12,99 cm ile listenin 70’inci sırasında yer aldı. 

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