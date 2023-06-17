Ülkelere göre penis boyları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşkınlık yarattı... Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Bir internet sitesinden Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip ülkelere göre penis boylarını araştırmak için kapsamlı bir rapor yayınladı. 88 ülkeyi kapsayan ve 40’dan fazla verinin taranmasının ardından elde edilen sonuçlara göre ülkelerin ortalama penis boyu uzunlukları büyükten küçüğe doğru sıralandı.
Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk sırasında ereksiyon halinde 17.61 cm ile Ekvador’daki erkekler yer aldı. Ekvador’u Kamerun, Bolivya ve Sudan takip etti. En yüksek penis boyuna sahip ülkeler sıralamasının ilk 10’u şu şekilde:
Listenin son sırasında 10.04 cm ile Kamboçya yer alırken, son 10 sıra ise Malezya, Vietnam, Tayland, Bangladeş, Hong Kong, Sri Lanka, Filipinler ve Myanmar şeklinde sıralandı. Türkiye ise 12,99 cm ile listenin 70’inci sırasında yer aldı.