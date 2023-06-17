Ülkelere göre penis boyları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşkınlık yarattı... Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Bir internet sitesinden Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip ülkelere göre penis boylarını araştırmak için kapsamlı bir rapor yayınladı. 88 ülkeyi kapsayan ve 40’dan fazla verinin taranmasının ardından elde edilen sonuçlara göre ülkelerin ortalama penis boyu uzunlukları büyükten küçüğe doğru sıralandı.

LİSTENİN İLK 1O ÜLKESİ...

Araştırma sonuçlarına göre listenin ilk sırasında ereksiyon halinde 17.61 cm ile Ekvador’daki erkekler yer aldı. Ekvador’u Kamerun, Bolivya ve Sudan takip etti. En yüksek penis boyuna sahip ülkeler sıralamasının ilk 10’u şu şekilde:

Ekvador 17.61cm

Kamerun 16.67cm

Bolivya 16.51cm

Sudan 16.47cm

Haiti 16.01cm

Senegal 15.89cm

Gambiya 15.88cm

Küba 15.87cm

Hollanda 15.87cm

Zambiya 15.78cm

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Listenin son sırasında 10.04 cm ile Kamboçya yer alırken, son 10 sıra ise Malezya, Vietnam, Tayland, Bangladeş, Hong Kong, Sri Lanka, Filipinler ve Myanmar şeklinde sıralandı. Türkiye ise 12,99 cm ile listenin 70’inci sırasında yer aldı.