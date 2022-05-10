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Zaman yolcusunun insanlığı uyardığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bu yaz başlıyor”

10.05.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen bir kişiden geleceği dair aldığı bilgileri paylaşan Kahwi Leonard isimli bir kullanıcı, bu yaz gerçekleşecek olan korkunç olaylara dikkat çekti. Amerika’da büyük bir depremin yaşanacağını söyleyen Leonard, dünya çapında milyonlarca insanın ortadan kaybolacağı konusunda uyardı.

Zaman yolcusunun insanlığı uyardığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! “Bu yaz başlıyor”

‘thehiddingod1’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Kawhi Leonard, sosyal medyadaki son gönderisinde kıyametin işaretlerinden söz etti. Kendisini zaman yolcusu ilan eden bir kişiden bilgi aldığını iddia eden TikToker, bu yaz başlayacak olan kıyamet olayları için tüyler ürpertici bir video yayınladı. Paylaşımında Leonard’ın tarihleriyle birlikte yaşanacak olayları anlatması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri inanmazken kimileri ise bu tarihleri bekleyeceğini söyledi.

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TEMMUZ VE EKİM AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

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Kehanetlerinin Temmuz ve Ekim ayları arasındaki zaman dilimini kapsadığını ifade eden TikTok kullanıcısı gönderisine, “UYARI: Bir zaman yolcusundan sızdırılmış bir belge, 2022 için bu tarihleri hatırlamamız konusunda bizi uyardı” notunu ekledi.

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Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ve 450 bin beğeniye ulaşan gönderide TikToker, “ 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika’da büyük bir depremin yaşanacak. 9 Ağustos 2022 tarihinde dünya çapında 2 milyon insan gizemli bir şekilde ortadan kaybolacak. 3 Ekim 2022’de ise insanlık yeni bir yaşamsal türü keşfedecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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