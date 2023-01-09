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'Ülkücülerin' Sinan Ateş tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Bıyıklarını kestikleri video büyük ses getirdi

09.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin yankıları sürüyor. Ankara'da gerçekleşen suikast sonrası Ülkücüler duruma isyan etti. Ülkücü camianın tepkisi sosyal medyada da büyük ses getirdi. Öyle ki, TikTok'ta paylaşılan bir videoda Ülkücü olduğu iddia edilen kişilerin, bıyıklarını kestiği video en çok izlenenler arasına girdi.

Kamuoyunda simgeleri haline gelen bıyıklarıyla tanınan Ülkücü camianın Sinan Ateş cinayetinin ardından tepkileri çeşitli platformlarda devam ediyor. TikTok'ta viral olan bir videoda Ülkücü olduğu öne sürülen birçok kişinin, cinayetin ardından ortaya çıkan duruma tepki olarak bıyıklarını kestiği görüldü.

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TUTUKLANAN ŞÜPHELİDEN "GÖZDAĞI" İFADESİ

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden D. Ç. cinayet hakkında "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" demişti.

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SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Ülkücü camiayı derinden etkileyen olayla ilgili TikTok'ta paylaşılan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bıyıklarını kesen, Ülkücü olduğu ifade edilen kişilerin videosu adeta bir akım halinde peş peşe paylaşıldı.

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