'Ülkücülerin' Sinan Ateş tepkisi sosyal medyada gündem yarattı! Bıyıklarını kestikleri video büyük ses getirdi

Kamuoyunda simgeleri haline gelen bıyıklarıyla tanınan Ülkücü camianın Sinan Ateş cinayetinin ardından tepkileri çeşitli platformlarda devam ediyor. TikTok'ta viral olan bir videoda Ülkücü olduğu öne sürülen birçok kişinin, cinayetin ardından ortaya çıkan duruma tepki olarak bıyıklarını kestiği görüldü.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİDEN "GÖZDAĞI" İFADESİ

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden D. Ç. cinayet hakkında "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" demişti.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Ülkücü camiayı derinden etkileyen olayla ilgili TikTok'ta paylaşılan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bıyıklarını kesen, Ülkücü olduğu ifade edilen kişilerin videosu adeta bir akım halinde peş peşe paylaşıldı.