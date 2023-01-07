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'Gözdağı amaçlı...' Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

07.01.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili aranan Doğukan Ç. Beykoz'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Son olarak Doğukan Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Doğukan Ç.'nin Sinan Ateş cinayetine ilişkin "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

'Gözdağı amaçlı...' Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayla alakalı yeni gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak olayın kilit ismi olarak gözaltına alınan Doğukan Ç.'nin ifadesine ulaşıldı.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN İFADESİ

NTV'de yer alan habere göre, Sinan Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Ç. İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Doğukan Ç.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Doğukan Ç., ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

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"AMACIMIZ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 6 yıldır aranan Doğukan Ç., Sinan Ateş cinayetine ilişkin ise "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Doğukan Ç., "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Doğukan Ç., öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

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KEŞİF YAPILDI

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan E.Ö.'yü Ankara’ ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi.

E.Ö.'nün suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara’ya getirdiklerini savundular. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendiklerini söylediler.

Cinayet ile ilgili soruşturmada bugüne kadar 17 isme ulaşıldı. Tetikçi dışındaki tüm isimler yakalandı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturmada Organize, Narkotik, Terör ve İstihbarat gibi birimler de destek veriyor.

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