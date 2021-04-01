Uludağ’ın isim babası ve ilklerin insanı: Osman Şevki Uludağ

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve yerine yeni bir devletin kurulması tarih kitaplarında en çok işlenen konulardan biridir. Kurutuluş Savaşı’nın gölgesinde yeni bir devletin temellerinin atıldığı Cumhuriyet döneminde birçok ilke de imza atıldı. Hekim, bestekar, tarihçi ve milletvekili olan Osman Şevki Uludağ bu ilklerden birini hayat geçiren bir isim olarak karşımıza çıktı. Bilime olan merakı sayesinde Keşiş Dağı’na çıkan Osman Şevki, Cumhuriyet tarihinin ilk tırmanışını gerçekleştirmesiyle bu dağın adı Uludağ’a dönüştü.

Osman Şevki Uludağ 1889 yılında Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Bursa’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitim hayatını Bursa’da tamamlayan sanatkar ve hekimin babası Mahmud Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. 1905’te girdiği İstanbul’daki Mekteb-i Tıbbiyye’den 1913’te yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Müzikle olan yakından ilgisi de buradaki öğrencilik yıllarına rastladı. Askeri doktor olarak cephelerde görev alan Uludağ; Balkan, I. Dünya ve İstiklal Savaşı’na katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda yer aldığı cephelerden biri de Çanakkale’ydi.