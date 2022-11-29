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Şifa eş anlamlısı nedir? Şifanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatalıklardan kurtulma, eski sağlığa kavuşma gibi anlamlarda kullanılan şifa kelimesi çok uzun yıllardan beri dilimizde var olan ve hâlâ aktif bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Şifa kelimesi dilimizde kendisine yer edinmiş olsa da Türkçe bir kelime değildir. Zaman içerisinde Türkçeleşerek dilimize yerleşen ve kullanım alanını genişleten şifa kelimesiyle farklı yazılan ancak anlam olarak aynı karşılığı ifade eden kelime de vardır. Peki, şifa kelimesinin eş anlamı nedir?

Şifa eş anlamlısı nedir? Şifanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe tarih boyunca pek çok dille iletişim içinde olsa da hem coğrafi olarak yakın olması hem de eski dönemlerde bilim dili olarak kullanılması sonucunda en çok Arapçayla etkileşimde olmuştur. Arapçayla yaşanan bu etkileşimler sonucunda iki dil de birbirinden çeşitli kelimeler alıntılamış ve kelime dağarcığını ihtiyaçları yönünde geliştirmiştir. Şifa kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "iyileşme, tedavi" anlamına gelen "şifāʾ" kelimesinden alıntılanan bu kelime anlamını koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Şifa kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma

Şifa kelimesi farklı kelimelerle birlikte kullanılarak birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de türetir.

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Şifa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler ya da bir diğer ifadesiyle anlamdaş ya da sinonim kelimeler pek çok dilde bulunur. Neredeyse tüm dillerde bulunan kelimelerin eş anlamlıları vardır. Türkçe de eş anlamlılık durumu bakımından zengin bir dildir. Kelime dağarcığının bu kadar geniş ve zengin olmasının temel nedenlerinden birisi de eş anlamlı kelimelerdir. Neredeyse her kelimenin anlamdaşı olsa da şifa kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük yoktur. Onma, ilaç, çare ve tedavi gibi kelimeler şifa yerine kullanılsalar da bu kelimeler şifanın eş anlamlısı kelimeler değildir.

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Şifanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şifa eş anlamlısı kelimeler olmadığı için şifanın eş anlamlıları ile örnek cümleler kuramayız. Şifa kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Şifanın nereden geleceğini asla tahmin edemezsin.
  • Anneannem hastalığa şifa olsun diye ilaçlar hazırlayıp bizi iyileştirmeye çalışıyor.
  • Ben senin şifa içeren tariflerine hiç inanamıyorum.
  • Ne kadar şifa içerirse içersin zencefilden hiç hoşlanmıyorum.
  • Bu şifa içeren meyveleri yemeyip bozulmaya mı bıraktınız?
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