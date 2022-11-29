Şifa eş anlamlısı nedir? Şifanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe tarih boyunca pek çok dille iletişim içinde olsa da hem coğrafi olarak yakın olması hem de eski dönemlerde bilim dili olarak kullanılması sonucunda en çok Arapçayla etkileşimde olmuştur. Arapçayla yaşanan bu etkileşimler sonucunda iki dil de birbirinden çeşitli kelimeler alıntılamış ve kelime dağarcığını ihtiyaçları yönünde geliştirmiştir. Şifa kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "iyileşme, tedavi" anlamına gelen "şifāʾ" kelimesinden alıntılanan bu kelime anlamını koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Şifa kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma

Şifa kelimesi farklı kelimelerle birlikte kullanılarak birleşik kelimeler ve birleşik fiiller de türetir.

Şifa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler ya da bir diğer ifadesiyle anlamdaş ya da sinonim kelimeler pek çok dilde bulunur. Neredeyse tüm dillerde bulunan kelimelerin eş anlamlıları vardır. Türkçe de eş anlamlılık durumu bakımından zengin bir dildir. Kelime dağarcığının bu kadar geniş ve zengin olmasının temel nedenlerinden birisi de eş anlamlı kelimelerdir. Neredeyse her kelimenin anlamdaşı olsa da şifa kelimesinin eş anlamı olan bir sözcük yoktur. Onma, ilaç, çare ve tedavi gibi kelimeler şifa yerine kullanılsalar da bu kelimeler şifanın eş anlamlısı kelimeler değildir.

Şifanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şifa eş anlamlısı kelimeler olmadığı için şifanın eş anlamlıları ile örnek cümleler kuramayız. Şifa kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: