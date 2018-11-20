MAGAZİN

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türk dizileri rüzgarı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türk dizileri rüzgarı

Finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.
"Söz" dizisindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Tolga Sarıtaş, "Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye'yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu." dedi.
Ödül töreninde birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğu belirten Sarıtaş, bu organizasyonun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu vurguladı.
ABD'de genel olarak güzel tepkiler aldığını dile getiren Sarıtaş, "Özellikle buraya gelince anladım ki Türk dizilerine çok büyük bir ilgi var. Bu beni çok sevindirdi. Ortada büyük bir başarı var Türk dizi sektörü olarak ve bu başarının bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Ben de bunu temsil etmek üzere buradayım." görüşünü paylaştı.
Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün de yaptığı açıklamada, daha önce de bu ödüle "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini, bunun ikinci deneyimi olduğunu belirtti.
Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli. Biraz önce 'Ödülü alacak mısınız, ne hissediyorsunuz?' diye bir soru geldi. Burada olunca şuna inanıyorsun ki önemli olan burada olmak." diye konuştu.
Kendisini içeride büyük bir kalabalığın beklediğini anlatan Büyüküstün, "Bu muhteşem. Ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca gecede "En İyi Dizi" kategorisinde yarışan "İstanbullu Gelin" dizisini ise yapımcı Onur Güvenatam (solda) ve Global Agency CEO'su İzzet Pinto temsil etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emmy ödül töreni türk dizileri tuba büyüküstün tolga sarıtaş söz dizisi Cesur ve Güzel

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkan Şoray'ın oyunculuğu sonsuz bir şefkate işaret ediyordu'

'Türkan Şoray'ın oyunculuğu sonsuz bir şefkate işaret ediyordu'

Suç Unsuru: Gerçek hayat hikayesinin festival yolculuğu!

Suç Unsuru: Gerçek hayat hikayesinin festival yolculuğu!

Ghost İstanbul’daki ilk temsilinde ayakta alkışlandı

Ghost İstanbul’daki ilk temsilinde ayakta alkışlandı

Yaman Tüzcet son yolculuğuna uğurlandı

Yaman Tüzcet son yolculuğuna uğurlandı

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

İstanbul'da Fazıl Say rüzgarı esti!

İstanbul'da Fazıl Say rüzgarı esti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.