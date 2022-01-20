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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne siber saldırı: 515 binden fazla savaş mağdurunun hassas bilgileri çalındı

20.01.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) geniş çaplı ve sofistike bir siber saldırıya maruz kaldığını, 515 binden fazla kişinin özel verilerinin çalındığını duyurdu. Özel verileri çalınanların çoğu savaş mağduru veya savaşlar sırasında rehin alınan kişiler.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne siber saldırı: 515 binden fazla savaş mağdurunun hassas bilgileri çalındı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) geniş çaplı ve sofistike bir siber saldırıya maruz kaldığını; 515 binden fazla kişinin özel verilerinin çalındığını duyurdu.

Dünya genelinde savaş mağdurları, tutuklu ve kayıplar için çalışan Kızılhaç, veri hırsızlığı yapan kişilerin bu bilgileri sızdırmaması ya da kimseyle paylaşmaması için çağrı yaptı.

Kızılhaç'ın çalıştığı kişilerin gizli bilgiler, İsviçre'deki bir şirket tarafından depolanıyor.

Özel verileri çalınanların çoğu savaş mağduru veya savaşlar sırasında rehin alınan kişiler.

Hassas verilerin çalınması üzerine ICRC, kayıpları bulmak ve aileleri birleştirmek için kullandığı tüm sistemlerini kapattı.

Siber saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir bilgi henüz yok.

Saldırı, Cenevre'de merkezi bulunan birçok insani yardım kuruluşunu da alarma geçirdi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı insan hakları ve mültecilerle çalışan birçok kurum da Cenevre'de bulunuyor.

Bu kurumların sistemlerinde de savunmasız kişilere ait hassas veriler var.

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