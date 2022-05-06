Ümit Özdağ'ın yürüyüşü sırasında İçişleri Bakanlığı'ndan çok konuşulacak gönderme! 'Hayvandan aşağıda görürüm' sözleri sonrası...

Ümit Özdağ, İstanbul'dan Ankara'ya Çevik Kuvvet ekiplerinin gönderildiğini ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı önünde çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir programda Ümit Özdağ için 'Mülteci operasyonları büyükelçiliklerde yapılıyor. O ismi ağzıma almam, hayvandan aşağıda görürüm' demişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDEKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için 'hayvandan aşağıda görürüm' ifadesini kullanan Süleyman Soylu'nun sözleri gündem olmuştu. Ümit Özdağ'ı bugün İçişleri Bakanlığı önünde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekiplerinin karşıladığı iddia edildi.



