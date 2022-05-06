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  4. SON DAKİKA | Ümit Özdağ-Süleyman Soylu geriliminde son durum! Gözler saat 11.00'e çevrildi, açıklamalar peş peşe geliyor

SON DAKİKA | Ümit Özdağ-Süleyman Soylu geriliminde son durum! Gözler saat 11.00'e çevrildi, açıklamalar peş peşe geliyor

06.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında başlayan 'Soros' polemiği giderek büyüyor. Bakan Soylu'nun canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası bugün saat 11.00'de bakanlığın önüne gideceğini duyuran Ümit Özdağ'dan sabah saatlerinde yeni bir paylaşım geldi. Bakanlık önüne İstanbul'dan bile Çevik Kuvvet getirildiğini iddia eden Özdağ, Bakan Soylu için çok sert ifadeler kullandı.

SON DAKİKA | Ümit Özdağ-Süleyman Soylu geriliminde son durum! Gözler saat 11.00'e çevrildi, açıklamalar peş peşe geliyor

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki 'sığınmacılar' üzerinden başlayan polemik giderek büyüyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında yapımcısının gözaltına alındığı Sessiz İstila filmiyle ilgili Ümit Özdağ'ın "Bu filmi ben finanse ettim" açıklamalarına "Soros taktiğidir" diye yanıt vermesi sonrası gerilim tırmandı. Program devam ederken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ ise bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığının önüne gideceğini duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ PAYLAŞIM

Ankara'da tüm gözler bugün Bakanlık önüne çevrilirken, Özdağ'dan sabah saatlerinde yeni bir paylaşım geldi. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Bakanlık önüne İstanbul'dan bile Çevik Kuvvet getirildiğini iddia etti. Özdağ, Bakan Soylu içinse çok sert ifadeler kullandı.

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ZAFER PARTİSİ: ÖZDAĞ TEK BAŞINA GİDECEK

Öte yandan aynı dakikalarda Zafer Partisi'nden de bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Özdağ'ın bakanlık önüne tek başına gideceği belirtilirken, provokasyona neden olmamak için hiçbir partilinin bakanlık önüne gitmemesi istendi.

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SÜLEYMAN SOYLU-ÜMİT ÖZDAĞ GERİLİMİNİ TIRMANDIRAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında sığınmacı sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının gözaltına alındığı Sessiz İstila filmiyle ilgili konuştu. Soylu, Ümit Özdağ'ın “Bu filmi ben finanse ettim” açıklamalarına “Soros taktiğidir” diye yanıt verdi.

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“'HAYVANDAN AŞAĞI' DENİYOR. BUNLAR BÖYLE TİPLER”

Soylu, “Sessiz İstila diye bir filmle birlikte, ‘Suriyeliler Türkiye'yi istila edecekler, biz ülkemizde yaşayamayacak hale geleceğiz' gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam'da bunlar için ‘hayvandan aşağı' deniyor. Bunlar böyle tipler” dedi.

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Program devam ederken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Soylu'nun konuşmalarına yanıt verdi. Özdağ “Soylu, ‘Özdağ Soros taktikleri uyguluyor' demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” mesajını paylaştı.

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Program sunucusunun Özdağ'ın yanıtını okumak istemesi üzerine Soylu, cevabı duymak istemediğini dile getirdi.

SOYLU'DAN ÖZDAĞ'A: "ADAM YERİNE KOYMAM”

Programı terk edeceğini söyleyen Soylu, Özdağ için “Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. Haysiyetsiz adam” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun canlı yayında söylemiş olduğu “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz? Haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” şeklindeki sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇOK SERT SÖZLER: “ERKEKSEN ORADA BEKLE”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ şöyle dedi:

  • Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum? Ben siyasi hayatım boyunca en sert eleştirileri yapmış olmama rağmen, hakkımda hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da hakaretle cevap vermeyeceğim.
Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Sessiz İstila' eleştirilerine çok sert yanıt! Ümit Özdağ'a bu sözlerle yüklendi 'Parası nereden geldi?'Son dakika: Süleyman Soylu'dan 'Sessiz İstila' eleştirilerine çok sert yanıt! Ümit Özdağ'a bu sözlerle yüklendi 'Parası nereden geldi?'

  • Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!

  • Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle.

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ÖZDAĞ’DAN ŞENTOP’A: SESSİZ KALACAĞINIZA İNANMAK İSTEMİYORUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a seslenerek yeni bir paylaşımda bulundu. Özdağ, Şentop’u etiketlediği paylaşımında, “Sayın Mustafa Şentop, TBMM Başkanı, Başkanı olduğunuz Gazi Meclis'in bir üyesi ve bir parti genel başkanına bir atama bakan tarafından yapılan hakaret karşında sessiz kalacağınıza inanmak istemiyorum” ifadelerine yer verdi.

“YARIN KARŞIMA ÇIKMAYA CESARET EDEMEZSEN SENİ BAŞKA YERDE BULURUM”

Özdağ, yaptığı paylaşımda “Süleyman, heyecanlanma. Ben tek başıma geliyorum. Bir çoğu benim akademide, istihbaratta Öğrencim olmuş sevgili polis kardeşlerimin arkasına saklanma. Ben parti genel başkanı olarak gelmiyorum. Bu iş seninle benim aramda. Yarın karşıma çıkmaya cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum” dedi.

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