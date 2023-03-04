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Ümit Özdağ, Mansur Yavaş için ‘hayal kırıklığı’ dedi, mitingi iptal etti: 'Keşke böyle yapmasaydınız'

04.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması ile aday tartışmaları devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması gerektiğini her fırsatta dile getiren Özdağ, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla mitingin iptal olduğunu duyurdu. Bir video paylaşan Özdağ, “Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz, keşke böyle yapmasaydınız” dedi.

Ümit Özdağ, Mansur Yavaş için ‘hayal kırıklığı’ dedi, mitingi iptal etti: 'Keşke böyle yapmasaydınız'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yaptıkları ‘aday olun’ çağrısını geri çektiğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün altılı masadan kalkmış ve Mansur Yavaş’la Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu. Sonrasında Özdağ da çağrısını yineleyerek yurttaşları pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önüne çağırmıştı. İmamoğlu ve Yavaş’sa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldı. Özdağ da bunun üzerine adaylık çağrısını geri çektiğini duyurdu.

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'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI'

Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Özdağ şunları söyledi:

“Türk halkına çağrıda bulunduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde (pazar günü) toplanarak Mansur Yavaş’ı göreve davet edin dedik. Halk kendi adayını göstersin istedik. Ne yazık ki Mansur bey halkın bu talebini göstermesini beklemeden, esas bağlılığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk milletine göstermesi gerekirken göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Biz de dünkü davet geri çekiyoruz. Buradan sayın Mansur Yavaş’a sesleniyorum. Size duyulan güvene, sevgiye ihanet etmeye hakkınız yoktur. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz keşke böyle yapmasaydınız.”


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