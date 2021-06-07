Ümmü Putgül kimdir, nereli? Aşkın Tarifi Gülendam kimdir? Ümmü Putgül kaç yaşında?

Pek çok dizi ve filmde rol almış olan başarılı oyuncu Ümmü Putgül, yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakterine hayat verecek. Dizinin takipçileri şimdiden Aşkın Tarifi Gülendam kimdir sorusunu araştırmaya başladı. Peki Ümmü Putgül kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ÜMMÜ PUTGÜL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? AŞKIN TARİFİ GÜLENDAM KİMDİR?

Ümmü Putgül, 28 Ocak 1982 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olmuş olan Putgül, ardından Londra’da oyunculuk eğitimi almıştır. Özellikle İftarlık Gazoz sinema filminde canlandırmış olduğu Gülizar karakteri ile izleyenler tarafından beğenilen ve şivesinden dolayı nereli diye merak edien oyuncu, aynı zamanda bu filmde çocuk oyuncu Efe Parlar‘ın oyuncu koçluğunu da yapmıştır.

Ümmü Putgül'ün rol almış olduğu diğer başarılı yapımlardan bazıları Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz, Saf ve Sınırlar, Avlu ve Bir Annenin Günahı dizisidir. Oyuncu Ümmü Putgül evlidir ve Mercan adından bir oğlu bulunmaktadır. 41 yaşında olan oyuncu, Kova burcudur. Son olarak 2021 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Gülendam karakterini canlandırmaktadır.



