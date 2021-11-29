Ümraniye'de feci kaza: 2'si ağır 8 yaralı

Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

İKİ ARAÇ DA TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA



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