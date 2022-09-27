Umut Akyürek 16 yaşındaki halini paylaştı! "Ferdi Tayfur beni görünce..."

Umut Akyürek gençlik fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti. 49 yaşındaki şarkıcı, bu poz ile hakkında birçok defa çıkan 'estetik' iddialarına da nokta koymuş oldu.

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı gençliğine dair arka arkaya yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Akyürek bir paylaşımına "Kaşlara özgürlük yaş 16! Burun eğri dudak asimetrik hâlâ da öyle gerçi. Sophia Loren'e benzetenler olmuş evet o zamanlar çok söylerlerdi hatta Ferdi Abi, Ferdi Tayfur beni görünce yerli Sophia Loren demişti" dedi.

SURVIVOR NAGİHAN DAYANAMADI

Nagihan Karadere de şarkıcının güzelliğine yorumsuz kalamayarak "Bence inanılmaz derecede güzel" dedi.



Umut Akyürek bir başka pozunu da"Valla Paris'te yolda durdurup modellik teklif etmişlerdi 52 kiloydum" notuyla paylaşarak beğeni topladı.



