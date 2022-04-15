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Umut Kurt'tan Zeki Müren'i anması

15.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Zeki Müren Gecesi'nde sahneye çıkan Umut Kurt, "Gözlerim Doğuyor Gecelerime" ve "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkılarını seslendirdi. Kurt, "Zeki Müren’i anmak ve onun şarkılarını söylemek güzel" dedi.

Umut Kurt'tan Zeki Müren'i anması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali’nin “Zeki Müren’de Bizi Görecek” sloganıyla önceki akşam düzenlediği parti, birbirinden ünlü isimleri sahnede ağırladı.

Umut Kurt (40), "Gözlerim Doğuyor Gecelerime" ve "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkılarıyla gecenin en çok alkış alan isimleri arasında yer aldı.

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Cahide Palazzo’da gecenin önemine dikkat çeken Kurt, “İKSV böyle organizasyonları hep yapıyor. Daha önce de arabesk gecesi yapmıştı. O zaman da katılmıştım. Çok eğlenceli geçiyor. Zeki Müren’i anmak güzel. Onun şarkılarını söylemek güzel." diye konuştu.

"PROFESYONEL ANLAMDA SAHNEYE ÇIKMIYORUM"

Şarkı söylemeyi sevdiğini belirten Umut Kurt, "Profesyonel anlamda sahneye çıkmıyorum. Çıkıyorsam da arkadaşlarımla eğlenmek için yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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