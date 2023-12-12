Umut Meler ilk açıklamayı hastaneden yaptı! Hakemliği bırakacak mı? İddialar gündem oldu... "Bu iş benim için bitti"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısı futbol camiasını ayağa kaldırdı. Koca hakkında gözaltı kararı verilirken tüm ligler süresiz olarak ertelendi. Hakem Umut Meler ise hastaneye kaldırıldı.

UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin gündeminde bir numaraya yerleşen skandal sonrası Umut Meler'in hakemliği bırakacağı iddiaları ortaya atıldı. Meler saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Bu sırada Meler'in yerde defalarca tekmelendiği anlar sosyal medyada infial yarattı.

YUMRUKLU SALDIRI SONRASI İLK AÇIKLAMA!

Umut Meler ise iddiaya göre hastanedeki ilk açıklamasında hakemliği bırakacağının sinyalini verdi. Moralinin son derece bozuk olduğu öne sürülen Meler iddiaya göre ziyarete gelen hakem arkadaşlarına "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem, benden bu kadar” dedi.