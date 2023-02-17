Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Uygulamalı bölümler ve dersler hangileri?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detaylar merak ediliyordu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitime ara verilmişti. Üniversitelerin akıbeti hakkında beklenen açıklamayı ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptı. Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Alınan kararların nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçileceği ve hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirileceği belirtildi.

Bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılmasına ve eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine karar verildi.

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.

