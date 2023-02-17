EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Uygulamalı bölümler ve dersler hangileri?

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Uygulamalı bölümler ve dersler hangileri?

17.02.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde hangi dersler yüz yüze olacak merak ediliyor. Deprem sonrası ve eğitim-öğretime verilen ara sonrası üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında araştırmalar hız kazanmıştı. Konu hakkında beklenen açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak? Uygulamalı bölümler ve dersler hangileri?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detaylar merak ediliyordu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitime ara verilmişti. Üniversitelerin akıbeti hakkında beklenen açıklamayı ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptı. Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Alınan kararların nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçileceği ve hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirileceği belirtildi.

Bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitimle başlatılmasına ve eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine karar verildi.

üniversiteler

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

yök

YÖK tarafından, 17 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği' kapsamında yükseköğretimde uygulamalı eğitim türleri, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders olmak üzere 3 şekilde tanımlanmıştı.

Yönetmelikle yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik, sağlık, eğitim bilimleri, fen, sanat, spor ve sosyal bilimler alanındaki ön lisans ve lisans düzeyindeki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin genel usul ve esaslar belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurduÜniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu
'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?
E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
üniversiteler üniversiteler açılacak mı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Tayin süreci netliğe kavuşuyor! Tarih verdi

Tayin süreci netliğe kavuşuyor! Tarih verdi

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Üniversitelerde hangi bölümlerde yüz yüze eğitim olacak?

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den yeni açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.