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Üniversiteli Aydan'a sevgili dehşeti! Son gece dahi tehdit etti: 6 ay yatıp çıkarım, Türkiye'de yaşıyoruz

06.10.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da özel bir üniversitede okuyan 24 yaşındaki Aydan, aynı üniversitede okuyan erkek arkadaşının saldırısına uğradı. Sokak ortasında darp edilen ve burnu kırılan genç kız ''Son gece dahi 'bu işin sonunda seni öldüreceğim haberin olsun' dedi. Bana 'ben seni öldürürsem 6 ay yatıp çıkarım, Türkiye'de yaşıyoruz' demiş bir insan. Ben bunun bir an önce son bulmasını istiyorum. yalnız başıma bir yere gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum'' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Üniversiteli Aydan'a sevgili dehşeti! Son gece dahi tehdit etti: 6 ay yatıp çıkarım, Türkiye'de yaşıyoruz

Özel üniversitede iç mimarlık okuyan Aydan D., yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduktan sonra şubat ayında kendisini darbettiğini iddia ettiği aynı üniversitede makine mühendisliği öğrencisi M.E.G.'den ayrılıp, uzaklaştırma kararı aldı. Mustafa Emir G., uzaklaştırma kararına rağmen 7 Mayıs'ta Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde Aydan D.'nin önünü kesip, ikinci kez darbetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda M.E.G.'nin burnuna kafa attığı Aydan D., yere düştü ve baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Aydan D., aracına binip, hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.G., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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'ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Aydan D., gece aracıyla eve dönerken eski erkek arkadaşının yolda karşısına çıktığını belirterek, "Arabadan indirdi. Bana küfür ve hakaret etti, tehdit etmeye başladı. Beni öldüreceğini söyledi. Ben gitmek istedim, gitmeme izin vermedi. Onu tekrar istemediğimi, barışmak istemediğimi söyleyince saldırmaya başladı. Uzaklaşmak istedim; ama gidemeyeceğimi ve onunla konuşmak zorunda olduğumu söyledi. Sonra bana kafa attı. Ben sonrasını hatırlamıyorum, sanırım baygınlık geçirmişim. Uyandığımda yine onu gördüm, başımdaydı. Gitmek istediğimi söyledim. Arabaya nasıl gittiğimi bile hatırlamıyorum. Arabaya bindim, hastaneye gittim. Burnumda 2 kırık olduğunu öğrendim ve vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar vardı. Yakın zamanda ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

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'BU İŞİN SONUNDA SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ'

Aydan D., şikayetçi olduğunu, birlikte karakola gidip ifade verdiklerini, şubat ayındaki ilk darp olayından sonra 3, ikinci darptan sonra 2 ay uzaklaştırma verildiğini ve dava açıldığını belirtti. Aydan D., "Kendisi hakkında ağır ceza mahkemesinde 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı. Psikolojik şiddet de gördüm. İlişki içinde ben bunların asla farkına varmadım. Çok fazla manipüle ediyordu beni. Zaten şiddet gördüğüm anda ilişkiyi bitirme kararı aldım ve o günden sonra kendimi uzak tutmaya çalıştım; ama bir şekilde tekrar karşıma çıktı, konuşmaya çalıştı, pişman olduğunu söyledi.

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Son gece dahi 'bu işin sonunda seni öldüreceğim haberin olsun' dedi. Kendisi şu an gözaltında değil, o gece de serbest bırakılmıştı. Ben 1,5 sene boyunca böyle bir yaşayabileceğimi asla tahmin etmedim ve kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemediğim için de bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum. Umarım hiçbir kadın böyle bir şey yaşamaz. Ölümle tehdit eden bir insan var karşımda. Bana 'ben seni öldürürsem 6 ay yatıp çıkarım, Türkiye'de yaşıyoruz' demiş bir insan. Ben bunun bir an önce son bulmasını istiyorum; çünkü bu panikle yaşamak istemiyorum. Ben yalnız başıma bir yere gidemiyorum, dışarıya çıkamıyorum" dedi.

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(DHA)

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