Ünlü aktris Scientology’den ayrıldığını açıkladı

Orange Is the New Black dizisinin yıldızı Laura Prepon yaklaşık 5 yıl önce Scientology tarikatından ayrıldığını açıkladı.

People'a verdiği röportajda ABD'li aktris Scientology'den ayrılmak dahil anneliğin hayatına bir dizi yenilik getirdiğini söyledi.

Her zaman açık fikirli olduğunu belirten Prepon şu ifadeleri kullandı:

Artık Scientology'nin parçası değilim. Çocukluğumdan beri her zaman çok açık fikirli oldum. Katolik ve Yahudi olarak yetiştirildim. Kiliselerde dua ettim, tapınaklarda meditasyon yaptım. Çin meridyen teorisini okudum. Yaklaşık 5 yıldır Scientology öğretilerini uygulamıyorum ve artık hayatımın parçası değil.

Halihazırda aktör eşi Ben Foster'la meditasyon yapmaya odaklandığını belirten Prepon şunları ekledi:

Her gün meditasyon yapıyoruz ve bundan gerçekten hoşlanıyorum çünkü kendi sesimi duymamı sağlıyor ve bu birlikte yapabileceğimiz bir şey.