Ünlü Araştırmacı Susan Blackmore’un “Bilinç” Kitabı Türkçede

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “Very Short Introductions”tan çıkan “Bilinç” kitabını Türkçeye kazandırdı.

İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” dizisinden seçerek hazırladığı “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini Türkçeye kazandırmaya devam ediyor. Yayınevi son olarak, bilinç, yapay zeka, özgür irade ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Dizinin altıncı kitabı olarak raflardaki yerini alan “Bilinç” için, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Sinan Canan da bir önsöz kaleme aldı.

Okurları fiziksel varlıktan, zihinsel derinliklere uzanan bir sorgulamaya davet eden kitap, daha önce Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça, Farsça, Romence ve Gürcüceye çevrilerek dünya çapında pek çok okura ulaştı. ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı araştırmacılarından Oğuz Akçelik tarafından Türkçeye çevrilen “Bilinç”, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu alandaki konuların ülkemizde geniş kitlelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü olan Prof. Dr. Sinan Canan’ın önsözüyle okur karşısına çıktı.

Dışarıdaki gerçekliğin ne olduğunu doğrudan deneyimleme imkanı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Canan, önsözde ele aldığı bilinç araştırmaları hakkında, “Zihnimizde oluşan imgeleri ve deneyimleri ‘gerçek’ olarak algılamaktan başka çaremiz yok. Fakat kendimize sürekli olarak ‘Acaba gerçek/hakikat nasıl bir şey?’ sorusunu sormadan da duramıyoruz (en azından bazılarımız). Tarihimizin başlangıcından beri de muhtemelen en önemli sorunumuz bu: Varlığımızın gizemini çözmek, tüm soruların sorusu olan o büyük sorunun cevabını yakalamak: ‘Ben aslında neyim?’ ‘Bilinç’ kitabı bu büyük soruna ilişkin yazılmış ne ilk metin ne de muhtemelen sonuncu olacak. Fakat yazar Susan Blackmore 2017 yılı itibarıyla bilinç sorununa ilişkin tartışmaları gayet güzel bir özetle istifademize sunuyor” diye konuştu.

Bilinç hakkında çok yönlü bir sorgulama

Beyinle ilgili araştırmalarda ulaşılan yeni sonuçlar bilinçle ilgili tartışmaları körüklerken, bu tartışmalara biyologlar, sinirbilimciler, psikologlar ve felsefeciler de katılıyor. Bu alandaki güncel keşiflerden ve süregiden tartışmalardan yola çıkan Susan Blackmore bu kitapta benliğin yapısını, dikkat mekanizmalarını, bilincin sinirsel bağıntılarını ve bilincin değişen durumlarının fizyolojisini nasıl anladığımızı açıklıyor. Bunu yaparken de okuru fiziksel varlığımızdan zihinsel derinliklerimize uzanan bir sorgulamaya davet ediyor.

