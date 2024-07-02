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  4. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan'tan yaz pozları

Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan'tan yaz pozları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 09:48
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Rol aldığı dizilerde müstehcen sahnelerde oynamasıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın basketbol oyuncusuyla adı anılıyordu. Sancaktutan iddialar gündemdeyken yaz pozlarını paylaştı.

Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan'tan yaz pozları

Son Yaz ve Ya Çok Seversen dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan aşk hayatıyla gündemdeydi. Kerem Bürsin ile çıkan aşk dedikodularını yalanlayan güzel basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile anılıyordu.

Mahir Ağva ile takipleşmeye de başlayan Hafsanur Sancaktutan sosyal medyada tatil pozlarını da paylaştı.

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Beyaz bikinisiyle keyif yapan güzel oyuncu hayranlarını mest etti.

Hafsanur Sancaktutan'a "Doğallığın ve ruhun", "Hep çok güzelsin", "Hep mutlu ol" yorumları geldi.

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Hafsanur Sancaktutan aşk iddialarına dair henüz bir açıklamada ise bulunmadı.

Express


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Hafsanur Sancaktutan
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