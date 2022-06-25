Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Model Viandra Dunn’un dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Model Viandra Dunn’un dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

25.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 21.3 milyon takipçisi bulunan bir Kaliforniyalı giyim markası son koleksiyonunu tanıtmak için model Viandra Dunn ile bir çekim gerçekleştirdi. Koleksiyonun en dikkat parçası ise Dunn’un giydiği siyah tulum oldu.

Model Viandra Dunn’un dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Kaliforniya menşeili bir moda markası tanıtımını yaptığı yeni koleksiyonu sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Özellikle kadınların daha feminen bir görüntüye sahip olmasını sağlamak için dekolte kullanımına önem veren marka son olarak “Can’t Stay Long” adını verdiği bir tulum tanıttı. Belin iki yanında dekoltesi bulunan tulum sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, korseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağmuruna tutulduEski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, korseli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağmuruna tutuldu

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

2

Tulumun dekoltesinin fazla olduğunu düşünenlerin yanında kıyafeti sipariş etmek için sabırsızlanan sosyal medya kullanıcılarının olduğu fark edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Mükemmel görünüyor, buna bayıldım” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Giymesen de olurmuş” diyerek tulumun dekoltesini eleştirdi.

Plajda üstsüz güneşlenme deneyi yapan kadın, erkeklerin tacizine uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildiPlajda üstsüz güneşlenme deneyi yapan kadın, erkeklerin tacizine uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”
Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”
Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktıHayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

İlginizi Çekebilir

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Her şeyin merkezi sensin! Bunu bugün herkese hissettir

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”

Erkeklere 'bağışlayın' çağrısı! Sperm kıtlığı yaşanıyor

Erkeklere 'bağışlayın' çağrısı! Sperm kıtlığı yaşanıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.