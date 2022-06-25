Model Viandra Dunn’un dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Kaliforniya menşeili bir moda markası tanıtımını yaptığı yeni koleksiyonu sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Özellikle kadınların daha feminen bir görüntüye sahip olmasını sağlamak için dekolte kullanımına önem veren marka son olarak “Can’t Stay Long” adını verdiği bir tulum tanıttı. Belin iki yanında dekoltesi bulunan tulum sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Tulumun dekoltesinin fazla olduğunu düşünenlerin yanında kıyafeti sipariş etmek için sabırsızlanan sosyal medya kullanıcılarının olduğu fark edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Mükemmel görünüyor, buna bayıldım” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Giymesen de olurmuş” diyerek tulumun dekoltesini eleştirdi.



