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Ünlü dizilerin sanat yönetmenine cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Ünlü televizyon dizilerinde sanat yönetmenliğini yapan H.S. (40), telefonunu şarj etme bahanesiyle evine götürdüğü Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi 27 yaşındaki H. B. G.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü dizilerin sanat yönetmenine cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 12 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan H. S. geldi. Mağdur H. B. G. ise duruşmaya katılmadı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, üzerin atılı cinsel saldırı suçunu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir nitelikte somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek H. S.’nin beraatına karar verilmesini istedi.

"BERAATIMA KARAR VERİLSİN"

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, son savunması ve son sözü sorulan H. S., “İftira atılması tecavüz edilmesi kadar ağır bir durum teşkil eder. Mütalaaya katılıyorum. Beraatıma karar verilmesini, olmadığı taktirde hakkımda lehte hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Mağdur H. B. G.’nin avukatı Eren Keskin ise “Bu olayda ceza verilmemesi uluslararası standartlara da aykırı olacak ve bir ihlal teşkil edecektir. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE 10 YIL HAPİS

Mahkeme heyet, H. S.’yi “Cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. H. S.’nin duruşmadaki iyi halini dikkate alarak cezasını 10 yıl hapse indirdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 15 Ağustos 2017’de tutuklanan H. S., hakim karşısına çıktığı 19 Eylül 2017 tarihli ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, H. B. G.’nin asistanı Y.’nin daha önce sevgilisi olduğunu söylemişti. Olay günü H. B. G. ile bir lokantada karşılaştıklarını anlatan H. S., şunları anlatmıştı: “Sonra benim evime gittik. Ben müştekiye şarjımı evde unuttum. Gidip alalım diye birşey söylemedim. Bir süre oturduk. Üzerini değiştirmek istedi. Elbisesini değiştirirken kapıyı kapatmadığını fark ettim. Ancak ben, battaniye, laptop , biraları alarak balkona geçtim. H. B. G. de geldi. Daha sonra birlikte odaya geçtik. Sonra sevişmeye başladık. Bana, ‘Yunus’un yüzüne nasıl bakacağız’ deyince sıkıldım. Aynı vicdan azabını ben de çektim ve balkona geçtim. H. B. G. de balkona geldi. Pişman olmuş bir hali vardı. Daha sonra bipolar hastası olduğunu duydum.”

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