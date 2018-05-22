Ünlü dizilerin sanat yönetmenine cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 12 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan H. S. geldi. Mağdur H. B. G. ise duruşmaya katılmadı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, üzerin atılı cinsel saldırı suçunu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir nitelikte somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek H. S.’nin beraatına karar verilmesini istedi.

"BERAATIMA KARAR VERİLSİN"

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, son savunması ve son sözü sorulan H. S., “İftira atılması tecavüz edilmesi kadar ağır bir durum teşkil eder. Mütalaaya katılıyorum. Beraatıma karar verilmesini, olmadığı taktirde hakkımda lehte hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Mağdur H. B. G.’nin avukatı Eren Keskin ise “Bu olayda ceza verilmemesi uluslararası standartlara da aykırı olacak ve bir ihlal teşkil edecektir. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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