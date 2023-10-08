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Ünlü DJ Mahmut Orhan saldırı sırasında İsrail'deydi! "Korkutucuydu..."

08.10.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Hamas'ın saldırısı sonrası ünlü DJ Mahmut Orhan'ın İsrail'de olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim saatler sonra bir açıklama yayınladı.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar dünyanın gündeminde. Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. srail bu saldırılara 'Demir Kılıçlar' operasyonuyla yanıt verdi.

Hamas'ın operasyonunun ardından Kudüs ve İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri, alevler ve dumanlar yükseldi. Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, saldırının gerçekleştiği sırada İsrail'deydi. Orhan’ın hayranları da sevilen müzisyenin sağlık durumunu merak etmeye başladı.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜYORUZ"

Mahmut Orhan, Instagram hesabından açıklama yaptı. Orhan, "Biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" dedi.

Konser için İsrail’e giden Dj Mahmut Orhan, İsrail-Filistin arasındaki operasyonların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orhan, "Biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu" dedi.

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Orhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın saldırılarına İsrail'den yanıt! Hamas'ın saldırılarına İsrail'den yanıt!

“Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek, bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."

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