SON DAKİKA | Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu! Yüzlerce kişi öldü... İsrail karşı saldırıya geçti: Dikkat çeken İran detayı!

IDF Sözcüsü Hagari açıklamasında “Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık” dedi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, “Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor.” dedi. İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in “bu savaşı kazanacağını” savundu.

10.10

LÜBNANLI DÜRZİ LİDER CANBOLAT'TAN HAMAS'A DESTEK

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin destek açıklaması yaptı.

Canbolat, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hamas tarafından Gazze'de alıkonulan İsrail askerlerinin yer aldığı bir fotoğrafı alıntıladı.

Dürzi lider, "Hamas ve Filistinli savaşçılara selam olsun. İsrail efsanesini her yerde, her arenada, her saatte, dün ve bugün bozguna uğratan Arap savaşçılarına selam olsun." ifadelerini kullandı.