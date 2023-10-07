SON DAKİKA | Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu! Yüzlerce kişi öldü... İsrail karşı saldırıya geçti: Dikkat çeken İran detayı!

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuş ve ardından

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını aktarmıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıkladı. İşte dakika dakika yaşananlar...

HERZOG İRAN'I SUÇLADI İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Hamas İran'dan aldığı talimat ve destekle saldırı başlattı.

17.15 NETANYAHU BIDEN İLE GÖRÜŞTÜ İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile Hamas saldırısı hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

17.05 İSRAİL'İN OPERASYONUNA İLİŞKİN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ! İsrail'in Hamas'a karşı Demir Kılıçlar operasyonu başladı. Operasyona dair ilk görüntüler geldi.

16.54 "EN AZ 100 İSRAİLLİ ÖLDÜ" İsrail basını, Hamas'ın saldırılarında en az 100 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

16.50 İSRAİL KARŞI SALDIRIYA GEÇİYOR İsrail'in Demir Kılıçlar Operasyonu'nun hazırlıkları tamamlandığı öğrenildi. Gazze Şeridi'nde operasyonların başlayacağı ifade ediliyor.

16:42 IRAK'TAN ARAP BİRLİĞİ'NE ÇAĞRI Irak, İsrail ile Hamas arasında yaşanan olayları tartışmak üzere Arap Birliği'ni görüşmeye davet etti.

16.36 BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 'Demir Kılıçlar' askeri operasyonu kapsamında, 198 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

16.09 NETANYAHU'DAN KABİNE SONRASI MESAJ Toplantının basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail halkına “birleşin” çağrısı yaparak, “Sabah saatlerinden bu yana İsrail savaştadır. İlk hedefimiz, bölgeye sızan düşmanı temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim alanlarımızda güvenliği ve barışı sağlamak. İkinci hedefimiz ise Gazze Şeridi’nde de düşmana ağır bedel ödetmek. Üçüncü hedefimiz ise kimsenin bu savaşa katılma hatası yapmaması için diğer bölgeleri güçlendirmek” dedi. “Savaştayız” diyen İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail halkına savaşta zafere ulaşma hedefi için “birlik” içinde olma çağrısında bulundu.

15.32 FİLİSTİNLİ GRUPLAR: 'ONLARCA İSRAİL ASKERİNİ ESİR ALDIK' Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı" saldırısında çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını duyurdu. Kassam Tugaylarına ait Telegram kanalında yayımlanan videoyla birlikte paylaşılan açıklamada, "Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde." ifadelerine yer verildi. Videoda, askeri üniforma giymediği görülen 3 kişinin de "İsrail askerleri" olduğu belirtilen açıklamada, esir alınan asker sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi. İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza da yaptığı açıklamada, "Elimizde esir olan bir dizi Siyonist asker var." dedi. Ebu Hamza, Kudüs Seriyyelerinin de diğer Filistinli gruplarla birlikte "Aksa Tufanı" kapsamında cephe gerisinde, bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti. İsrail'den ise Filistinli grupların bu açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

15.20 İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Hamas’ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda en az 40 İsraillinin öldüğünü, 779 İsraillinin de yaralandığını duyurdu.

15.00 GÜVENLİK KABİNESİYLE BİR ARAYA GELDİ Yaşanan gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesiyle Tel Aviv kentinde bir araya geldi.

14.45 BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

14.29 İSRAİL KARŞI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonuna karşılık başlatılan ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonu hakkında bilgi vererek saldırı görüntüleri paylaştı. IDF Sözcüsü Hagari açıklamasında “Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık” dedi. Açıklamada ayrıca bugün Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yaklaşık 2.200 roket fırlatıldığı, buna paralel olarak bir dizi Hamas güçlerinin de İsrail'in güneyindeki İsrail topraklarına sızdığı ifade edildi.

14.20 SUUDİ ARABİSTAN YAŞANANLARDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU Suudi Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Suudi Arabistan, tekrarlanan provokasyonları ve Filistinlilerin haklarından mahrum bırakılması nedeniyle yaşananlardan İsrail'i sorumlu tutuyor." dendi.

14.17 SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI! Hamas'ın silahlı gücü El Kassam Tugayı, İsrail askerlerine düzenlediği saldırının görüntülerini yayınladı.

13.30 AB'DEN İSRAİL'E DESTEK Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi. Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.

13.00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm Filistinlileri İsrail'e karşı başlattıkları "Aksa Tufanı operasyonuna" katılmaya çağırdı.

12.42 SALDIRILARDA 22 İSRAİLLİ ÖLDÜ İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

12.38 FİLİSTİN BAŞKANI ABBAS'TAN İLK AÇIKLAMA Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin halkı yerleşimlerine ve birliklerin işgaline karşı kendilerini savunma hakkı var.

12.22 HİZBULLAH'TAN HAMAS'A DESTEK Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

12.18 'DEMİRDEN KILIÇLAR' OPERASYONU BAŞLADI İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını duyurdu. IDF açıklamasında “IDF, bu sabah Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan birleşik saldırıya karşı İsrailli sivilleri korumak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor” ifadelerini kullandı.

*11.50 YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞIRILDI İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Richard Hecht düzenlediği brifingde, Hamas militanlarının yamaç paraşütü kullanarak kara, deniz ve hava yoluyla Gazze'den İsrail'e girdiğini açıkladı. Yarbay Hecht ayrıca ordunun binlerce yedek askeri göreve çağıracağını da sözlerine ekledi.

11.47 NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu sosyal medya platformu X üzerinden video mesaj paylaştı. Paylaştığı videoda Netanyahu, "Savaştayız, bu savaşı kazanacağız." dedi. Öte yandan Netanyahu, Hamas'ın benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceğini açıkladı.

11.36 DENİZ'DE SICAK ÇATIŞMA Gazze'ye sızmaya çalışan bir tekne İsrail savaş gemisiyle çatıştı. Çatışma anları kıyıdaki bir kişi tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.

11.21 HAMAS LİDERİ HENİYE'DEN AÇIKLAMA Hamas lideri İsmail Heniye yaptığı açıklamada, "Milletimizi ve dünyanın tüm özgür insanlarını ayağa kalkmaya ve savaşımıza katılmaya davet ediyoruz." dedi.

11.02 İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN AÇIKLAMA! İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi. Gallant, Gazze Şeridi’nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas’ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, “Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor.” dedi.

İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in “bu savaşı kazanacağını” savundu. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.

10.59 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

10.55 HAMAS ASKERİ NOKTAYI ELE GEÇİRDİ Hamas, Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.

10.20 ÖLÜ VE YARALI İSRAİL ASKERLERİ GAZZE ŞERİDİNE GÖTÜRÜLDÜ Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü. Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

10.15 BATI ŞERİA'DAN DOĞU KUDÜS'E GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı. Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.

10.10 LÜBNANLI DÜRZİ LİDER CANBOLAT'TAN HAMAS'A DESTEK Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze'den İsrail'e başlattığı saldırılara ilişkin destek açıklaması yaptı. Canbolat, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Hamas tarafından Gazze'de alıkonulan İsrail askerlerinin yer aldığı bir fotoğrafı alıntıladı. Dürzi lider, "Hamas ve Filistinli savaşçılara selam olsun. İsrail efsanesini her yerde, her arenada, her saatte, dün ve bugün bozguna uğratan Arap savaşçılarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

10.00 İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR! İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Güvenlik Kabinesi bugün saat 13.00'da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Tel Aviv'deki karargahında toplanacak. İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, İsrail'in "çok zor bir anla karşı karşıya olduğunu" ancak "bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebileceğini" söyledi.

09.45 BİR POLİS MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti. İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi. Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

09.30 İSRAİL'DEN "SAVAŞ DURUMU" İLANI İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti. Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

09.00 İSRAİL'DEN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.