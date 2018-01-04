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Ünlü futbolcunun sevgilisi yapılan yorumla aldatıldığını öğrendi

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 13:56 | Son Güncelleme 3 saat önce

Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldızı Jesse Lingard'ın sevgilisi Jena Frumes, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yapılan yorumla hayatının şokunu yaşadı.

Ünlü futbolcunun sevgilisi yapılan yorumla aldatıldığını öğrendi

Manchester United'da forma giyen Jesse Lingard'ın sevgilisi, geçtiğimiz hafta hayatının belki de en kötü günlerinden birini yaşadı. Southampton ile oynanan maçta başına geleceklerden habersiz bir şekilde sevgilisinin fotoğrafını beğenen Jena Frumes, bu hareketinden saatler sonra aldatıldığını öğrendi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KADINLA ALDATTI

İngiliz futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olması beklenen Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldızı Jesse Lingard, özel hayatında oldukça karmaşık bir dönemden geçiyor. Uzun süredir sevgili olduğu Jena Frumes'ı sosyal medyada tanıştığı Leonie Borek ile aldattığı öğrenilen Lingard, sevgilisi tarafından terk edildi. Ancak Jena Frumes'in yaşadıkları, bir kadının yaşayabileceği en ağır aldatma olaylarından biri oldu.

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MASUM PAYLAŞIMIYLA ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Sevgilisinin kendisini aldattığından bir haber olan Jena Frumes, 30 Aralık 2017 tarihinde oynanan Manchester United-Southampton maçında Lingard'ın televizyondaki görüntüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu masum ve sevgilisine olan ilgilisini gösterdiği hareketin bir saat sonrasında ise aldatıldığını öğrendi. Borek, Lingard'ın fotoğrafının altına 'Aşk Böceği' yazınca, yıldız futbolcu gerçekleri anlatmak zorunda kaldı.

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GECE 3 KEZ BİRLİKTE OLMUŞLAR

Manchester United fanı olduğu öğrenilen Leonie Borek ile sosyal medyada tanıştığı öğrenilen Lingard'ın, 32 yaşındaki kadın ile defalarca birlikte olduğu iddia edildi. Borek, yıldız futbolcu ile 10 Aralık'ta buluştuğunu ve o gece üç kez birlikte olduklarını açıkladı. Yıldız futbolcu, bu buluşmadan beş gün sonra da sevgilisi Frumes ile doğum gününü kutladı.

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UZUN SÜREDİR CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİYORMUŞ

Lingard'ın Frumes'i aldattığı Borek, yıldız futbolcunun kendisine uzun süredir cinsel ilişkiye girmediğini söylediğini, bu nedenle de bir sevgilisi olduğunu bir an bile düşünmediğini söyledi. Borek, Lingard'ın antrenmanda giydiği bir formayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf akıllara Flumes'in daha önce Lingard'ın Manchester United'da giydiği formasıyla paylaştığı bir fotoğrafı akıllara getirdi. Borek, paylaştığı fotoğrafın altına Lingard için "Aşk faresi" sıfatı kullanarak yazdığı mesaj ise Flumes'i bir kez daha üzdü.

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Lingard'ın kendisi ile daha önce de birlikte olmak istediğini ancak yıldız futbolcuyu iki kez reddettiğini açıklayan Borek, "Daha sonra beni antrenman tesislerine götürdü. Bana antrenman formasını hediye etti. Uzun süre peşimi bırakmadı. Ben de en sonunda teklifini kabul ettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jesse Lingard Jena Frumes

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