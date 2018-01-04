Ünlü futbolcunun sevgilisi yapılan yorumla aldatıldığını öğrendi

Manchester United'da forma giyen Jesse Lingard'ın sevgilisi, geçtiğimiz hafta hayatının belki de en kötü günlerinden birini yaşadı. Southampton ile oynanan maçta başına geleceklerden habersiz bir şekilde sevgilisinin fotoğrafını beğenen Jena Frumes, bu hareketinden saatler sonra aldatıldığını öğrendi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KADINLA ALDATTI

İngiliz futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olması beklenen Manchester United'ın 25 yaşındaki yıldızı Jesse Lingard, özel hayatında oldukça karmaşık bir dönemden geçiyor. Uzun süredir sevgili olduğu Jena Frumes'ı sosyal medyada tanıştığı Leonie Borek ile aldattığı öğrenilen Lingard, sevgilisi tarafından terk edildi. Ancak Jena Frumes'in yaşadıkları, bir kadının yaşayabileceği en ağır aldatma olaylarından biri oldu.

MASUM PAYLAŞIMIYLA ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Sevgilisinin kendisini aldattığından bir haber olan Jena Frumes, 30 Aralık 2017 tarihinde oynanan Manchester United-Southampton maçında Lingard'ın televizyondaki görüntüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu masum ve sevgilisine olan ilgilisini gösterdiği hareketin bir saat sonrasında ise aldatıldığını öğrendi. Borek, Lingard'ın fotoğrafının altına 'Aşk Böceği' yazınca, yıldız futbolcu gerçekleri anlatmak zorunda kaldı.