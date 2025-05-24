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Ünlü heykelin baş kısmından akademisyenin cansız bedeni çıktı!

68 yaşındaki Profesör Nikolay Chesnokov, popüler Rus simgesi olan halka kapalı olmasına rağmen Volgograd'daki ünlü Anavatan Çağırıyor anıtının içinde ölü bulundu.

Ünlü heykelin baş kısmından akademisyenin cansız bedeni çıktı!
Jale Uslu

Rusya'nın Volgograd kentinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'nın anısına dikilen "Anavatan Çağırıyor" adlı heykelin içinden yaşlı bir akademisyenin cansız bedeni çıktı.

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BAŞ KISMINDA BULUNDU

Rus haber sitesi V1.ru'nun aktardığına göre heykelden çıkarılan cansız beden ilk önce turist zannedilmişti. Daha sonra Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi Müdürü Nikolay Chesnokov olduğu ortaya çıktı. Raporlara göre, cesedi anıtın baş kısmında, yerden 107 metreden fazla yükseklikte ve bazıları merdivenli olmak üzere 200 basamak tırmanıldıktan sonra bir kapaktan ulaşılan yerde bulundu.

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Chesnokov'un heykel çevresinde yapılan bir gezi sırasında fenalaştığı ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan yaşamını yitirdiği belirlendi. Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 68 yaşındaki Nikolay Chesnokov'un ölümü ilan edildi. Ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği üzerinde durulurken, Soruşturma Komitesi olaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Moskova
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