MAGAZİN

Ünlü isimler kışa böyle veda etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Palandöken’in gözdesi Sway Hotels, hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class desteğiyle kış sezonunun son büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Kayak ve eğlenceyi bir araya getiren “Yapı Kredi End of Winter” dopdolu programıyla misafirlerini çok keyifli bir hafta sonunda buluşturdu.

Ünlü isimler kışa böyle veda etti

Whiz Experience Designers tarafından düzenlenen etkinliğe, Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner, Gizem-Arda Zor gibi ünlü isimler katılarak karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.

6

Yapı Kredi End of Winter sahnesinde Müjde Kızılkan, Ezgi Yelen, DJ Can Hatipoglu, DJ Hakan Kabil, DJ Tankut Karakurt, DJ Oktay Gözcü, MC Erçin Gültakan ve Tai The Percussionist öğlen saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar süren performanslarla uzun sure hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceye imza attılar.

4

Etkinliğe katılanlar kokteyl workshop’larından Astrolog Hande Yurdumakan’la astroloji sohbetlerine, cilt bakımından Mercedes-Benz X-Class test sürüşlerine kadar özenle hazırlanan çok özel deneyimler yaşadılar.

2

Ayrıca Palandöken’in zirvesinde gerçekleşen mangal partisinde eğlenceyi doruklara taşıyan Yapı Kredi End of Winter, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala misafirlerine unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

5

01

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tarkan Şehrazat'ın teklifini reddettiTarkan Şehrazat'ın teklifini reddetti
Hapsi isteniyordu! Mahkemeden flaş kararHapsi isteniyordu! Mahkemeden flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Palandöken Sway Hotels

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan Şehrazat'ın teklifini reddetti

Tarkan Şehrazat'ın teklifini reddetti

Ebru Gündeş'in yalı davasında flaş karar!

Hapsi isteniyordu! Mahkemeden flaş karar

Izabel Goulart Rio Karnavalı'nı gölgede bıraktı

Izabel Goulart Rio Karnavalı'nı gölgede bıraktı

Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor!

Ebru Gündeş kolunda servet taşıyor!

Demet Evgar'a nikah gözüktü!

Demet Evgar'a nikah gözüktü!

Kim Kardashian yine şaşırttı! 5 yaşındaki kızına özel stil danışmanı

Yok artık Kim! 5 yaşındaki kızına...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.