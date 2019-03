Ünlü isimler kışa böyle veda etti

Whiz Experience Designers tarafından düzenlenen etkinliğe, Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner, Gizem-Arda Zor gibi ünlü isimler katılarak karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.

Yapı Kredi End of Winter sahnesinde Müjde Kızılkan, Ezgi Yelen, DJ Can Hatipoglu, DJ Hakan Kabil, DJ Tankut Karakurt, DJ Oktay Gözcü, MC Erçin Gültakan ve Tai The Percussionist öğlen saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar süren performanslarla uzun sure hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceye imza attılar.

Etkinliğe katılanlar kokteyl workshop’larından Astrolog Hande Yurdumakan’la astroloji sohbetlerine, cilt bakımından Mercedes-Benz X-Class test sürüşlerine kadar özenle hazırlanan çok özel deneyimler yaşadılar.

Ayrıca Palandöken’in zirvesinde gerçekleşen mangal partisinde eğlenceyi doruklara taşıyan Yapı Kredi End of Winter, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala misafirlerine unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.