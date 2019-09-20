Ünlü isimler yaza Kaş'ta veda etti

Eğitmenler eşliğinde tüplü dalış eğitimi alan ünlüler tekne turunda Kaş’ın masmavi koylarının tadını çıkaran ünlü isimler, aynı zamanda workshoplara da katılma fırsatı buldular.
Akşamları gerçekleştirlen müzik dinletileriyle eğlenceye hız kesmeden devam eden festivalde, son zamanların sevilen seslerinden Deniz Sipahi ve Ezgi Yelen’in sahneleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Festivale katılan ünlüler arasında; İsmail Ege Şaşmaz, Ece Begüm Yücetan, Murat Ceylan, Serenay Aktaş, Damla Can, Ayşe Tolga, Çiğdem Batur ve Cansu Melis Karakuş vardı.
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