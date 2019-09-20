MAGAZİN

Ünlü isimler yaza Kaş'ta veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

75. yılını kutlayan Yapı Kredi Summer Escape, ünlü isimlerin akınına uğrarken çeşitli aktivitelerle de macera ve keyif dolu günleri geride bıraktı.

Ünlü isimler yaza Kaş'ta veda etti

Eğitmenler eşliğinde tüplü dalış eğitimi alan ünlüler tekne turunda Kaş’ın masmavi koylarının tadını çıkaran ünlü isimler, aynı zamanda workshoplara da katılma fırsatı buldular.

IMG_5619

Akşamları gerçekleştirlen müzik dinletileriyle eğlenceye hız kesmeden devam eden festivalde, son zamanların sevilen seslerinden Deniz Sipahi ve Ezgi Yelen’in sahneleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

IMG_5777

Festivale katılan ünlüler arasında; İsmail Ege Şaşmaz, Ece Begüm Yücetan, Murat Ceylan, Serenay Aktaş, Damla Can, Ayşe Tolga, Çiğdem Batur ve Cansu Melis Karakuş vardı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Aylık geliri 30 bin TL mi? 'Benim gafım'Aylık geliri 30 bin TL mi? 'Benim gafım'
Demet Akalın, Acun Ilıcalı tbt'si! Yıllar öncesine götürdüDemet Akalın, Acun Ilıcalı tbt'si! Yıllar öncesine götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaza veda festiival

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Vedat Muriç bombası patladı! Flaş transfer açıklaması

Vedat Muriç bombası patladı! Flaş transfer açıklaması

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri 30 bin TL mi?

Aylık geliri 30 bin TL mi? 'Benim gafım'

Demet Akalın, Acun Ilıcalı tbt'si! Yıllar öncesine götürdü

Demet Akalın, Acun Ilıcalı tbt'si! Yıllar öncesine götürdü

Demet Akalın'dan Bir Zamanlar Çukurova isyanı!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

Eda Taşpınar'ın yaza veda pozu!

Eda Taşpınar'ın yaza veda pozu!

Şevket Çoruh'a saldırıda yeni görüntü ortaya çıktı

Tekme tokat dövülmüştü! Yeni görüntü ortaya çıktı

Bensu Soral hamileliği erteledi!

Bensu Soral hamileliği erteledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.