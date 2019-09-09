Ünlü isimlerin okul heyecanı

Ünlü isimlerin çocukları da bugün okula başladı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, oldukça heyecanlıydı. Düvenci, tüm çocuklar için, “Mutlu oldukları, kendilerini keşfettikleri şahane bir eğitim yılı olsun” mesajını paylaştı.

Hakan Yılmaz da kızını okula götüren ünlü isimlerden birisiydi. Yılmaz, “Başladık hayırlısıyla, tüm öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı ve başarılar dilerim” mesajını paylaştı.

Seçkin Piriler de oğulları ile okulun ilk günü paylaşım yapan isimlerdendi.

Yeşim Salkım, kızının okuldaki ilk günü ile ilgili, “Günaydın, yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun, başta öğretmenlerimiz ki ben de bir öğretmen kızıyım, yolumuz açık olsun” dedi.

Işın Karaca ise çocukları ile ilgili, “Aşklarım benim, şahane bir eğitim yılınız olsun” dedi.



