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Ünlü Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

06.07.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan Ayhan Alptekin (56) beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin hayatını kaybetti

Ayhan Alptekin yaklaşık 10 aydır beyin tümörü teşhisiyle İstanbul ve Rize’deki hastanelerde tedavi gördü. Alptekin, tedavisinin sürdüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Küçük yaşlarda melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de ‘Yıldızlar’ adlı müzik grubunu kurdu. Alptekin, birçok özgün esere imza attı. 'Oy Nana' isimli albümü ile Karadenizli genç sanatçılara yol gösterdi. 2003 yılında 'Ah Ulan Ah' isimli, içinde Lazca şarkılar da olan albüm çıkardı. Ayhan Alptekin, Gel Beni Dinle, Gelme, Sindoma Ayhan-Lazuri, Oy Nana, Şahlandı Karadeniz, Ah Ulan Ah, Hülya, Hey Gidi Gönül, Çona, Karadeniz Tavernası 1, Karadeniz Tavernası 2 ve Ayhan Alptekin Box Set isimli albümlere imza attı. Seslendirdiği Karadeniz türküleri ile ilgiyle dinlenen Alptekin’in ölümü hemşehrilerini üzdü.
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Evli ve 4 çocuk babası Alptekin’in cenazesi yarın memleketi Rize’nin Ardeşen ilçesinde toprağa verilecek.


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