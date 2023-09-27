Ünlü manken Tuğba Özay o yorumu affetmedi! Takipçisi hakkında soruşturma talep etti

Bir zamanların en ünlü manken ve oyuncuları arasında yer alan Tuğba Özay sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Özay bu defa bir takipçisi ile karşı karşıya geldi.

Instagram sayfasında paylaşımda bulunan ünlü manken, Gönül A.'nın paylaşımının altına yazdığı yoruma çok sinirlendi. Takipçisinin "Allah belan versin ... " şeklindeki yorumunu affetmeyen Özay, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; yorumun sahibi Gönül A. hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü manken, kişilik haklarının zedelendiğini ve hakaret içerikli yorumlara maruz kaldığını belirterek söz konusu yazının ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü, takipçisinin cezalandırılmasını istedi.

Ünlü mankenin şikayeti sonucu savcılık, şüpheli Gönül A. hakkında soruşturma başlattı.