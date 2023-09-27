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Ünlü manken Tuğba Özay o yorumu affetmedi! Takipçisi hakkında soruşturma talep etti

27.09.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Ünlü manken bu defa kendisine yapılan bir yoruma çok sinirlendi ve soluğu savcılıkta aldı. Tuğba Özay, kişilik haklarının zedelendiğini ve hakaret içerikli yorumlara maruz kaldığını belirterek takipçisinin cezalandırılmasını istedi.

Bir zamanların en ünlü manken ve oyuncuları arasında yer alan Tuğba Özay sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Özay bu defa bir takipçisi ile karşı karşıya geldi.

Tuğba Özay 3

Instagram sayfasında paylaşımda bulunan ünlü manken, Gönül A.'nın paylaşımının altına yazdığı yoruma çok sinirlendi. Takipçisinin "Allah belan versin ... " şeklindeki yorumunu affetmeyen Özay, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Tuğba Özay 4

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; yorumun sahibi Gönül A. hakkında suç duyurusunda bulunan ünlü manken, kişilik haklarının zedelendiğini ve hakaret içerikli yorumlara maruz kaldığını belirterek söz konusu yazının ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü, takipçisinin cezalandırılmasını istedi.

Tuğba Özay 5

Ünlü mankenin şikayeti sonucu savcılık, şüpheli Gönül A. hakkında soruşturma başlattı.

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