Ünlü markaları alabilmek için para toplayan Rus kadınları görünce kendisinden geçti! "İnsanın para değil canını veresi geliyor"

Dünyaca ünlü markaların ürünlerini satın alabilmek için ellerindeki pankartlarla para toplayan Rus kadınlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Rusya'ya giden bir Türk tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadınların ellerindeki pankartlarda dünyaca ünlü markaların isimlerinin yer aldığı görüldü.
Para toplamak için önlerine şapka koyan şık giyimli kadınları gören Türk turist ise duruma kayıtsız kalamadı.
Kadınlara para verdiği anlarda Türk turist, "Buradaki dilencilere para değil insan canını veresi geliyor" dedi. O anlar kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşarak kullanıcıların ilgisini çekti.