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    4. Ünlü markaları alabilmek için para toplayan Rus kadınları görünce kendisinden geçti! "İnsanın para değil canını veresi geliyor"

    Ünlü markaları alabilmek için para toplayan Rus kadınları görünce kendisinden geçti! "İnsanın para değil canını veresi geliyor"

    11.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başardı. Rusya'yı ziyaret eden bir Türk tarafından yapılan paylaşımda dünyaca ünlü markalardan ürün satın alabilmek için para toplayan kadınların görüntüsü yer aldı. Türk turist ise kadınlara para verirken "İnsanın para değil canını veresi geliyor" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem olmayı başardı.

    Dünyaca ünlü markaların ürünlerini satın alabilmek için ellerindeki pankartlarla para toplayan Rus kadınlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Rusya'ya giden bir Türk tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadınların ellerindeki pankartlarda dünyaca ünlü markaların isimlerinin yer aldığı görüldü.

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    Para toplamak için önlerine şapka koyan şık giyimli kadınları gören Türk turist ise duruma kayıtsız kalamadı.

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    Kadınlara para verdiği anlarda Türk turist, "Buradaki dilencilere para değil insan canını veresi geliyor" dedi. O anlar kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşarak kullanıcıların ilgisini çekti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Rusya
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