Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha bu kez vajina dövmesiyle çok konuşuldu! Kendi cinsel organını çizdirdi

Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha adından söz ettirmeyi başaran hareketlerine bir yenisini daha ekleyerek sevenlerinin beğenisini topladı. Fenomen isim eski adıyla Twitter, şimdilerin X platformuna yaptığı paylaşımında kendi vajinasının tasvir edildiği bir dövmesini paylaştı. Sağ kolunun iç kısmında yer alan dövmesinde Pipokinha'ın eğilerek twerk yaparken bir portresi gösterildi.

MC Pipokinha'nın dövme versiyonu eteğini yukarı çekerek özel kısımlarını ortaya çıkarıyor. Bu aslında geçmişteki müstehcen gösterilerinden birinden alınan bir kareyi oluşturuyor.