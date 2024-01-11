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    4. Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha bu kez vajina dövmesiyle çok konuşuldu! Kendi cinsel organını çizdirdi

    Sansasyonlarıyla gündemden düşmeyen Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha bu kez vajina dövmesiyle çok konuşuldu! Kendi cinsel organını çizdirdi

    11.01.2024 09:27 | Son Güncelleme:
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    Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha'ın attığı her adım gündem yaratmaya devam ediyor. Sahnede cinsel içerikli hareketler yaptığı iddia edilen MC Pipokinha bu kez kendi vajinasını içeren müstehcen bir dövme göstererek gündeme geldi. Fenomen ismin dövmesini gösteren paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha adından söz ettirmeyi başaran hareketlerine bir yenisini daha ekleyerek sevenlerinin beğenisini topladı. Fenomen isim eski adıyla Twitter, şimdilerin X platformuna yaptığı paylaşımında kendi vajinasının tasvir edildiği bir dövmesini paylaştı. Sağ kolunun iç kısmında yer alan dövmesinde Pipokinha'ın eğilerek twerk yaparken bir portresi gösterildi.

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    MC Pipokinha'nın dövme versiyonu eteğini yukarı çekerek özel kısımlarını ortaya çıkarıyor. Bu aslında geçmişteki müstehcen gösterilerinden birinden alınan bir kareyi oluşturuyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Vajina dövme
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