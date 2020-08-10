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Ünlü modacı Ceylan Atınç taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Moda sektörünün ünlü modacı Ceylan Atınç'ın bir süre önce taktırdığı göğüs protezi, vücutta zararlı hücreler ürettiği için, ünlü modacı az görülen B tipi lenfoma kanseri oldu.

Ünlü modacı Ceylan Atınç taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Moda sektörünün tanınan isimlerinden manken-modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ünlü modacı, aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu.

B TİPİ LENFOMA KANSERİ

Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç'ın göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CEYLAN ATINÇ KİMDİR?

10 yıla aşkın süredir moda sektöründe olan Ceylan Atınç, verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlatıyor;

"Asıl tanındığım meslek, moda editörlüğü. Moda sektöründe styling yapan, bu işi meslek edinmiş insanların çalışabileceği birçok yan kol var, stil danışmanlığı gibi… Moda editörlüğü ile başladım, Maria Claire dergisinde uzun zaman çalıştıktan sonra stil danışmanlığı geldi. Sonra İstanbul Moda Akademisi’nde eğitmenlik başladı. Aslında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü mezunuyum. Ama hep aklımın bir köşesinde dergi vardı. Dergilerle büyüdüm diyebilirim. Üniversitede okurken dergilerde staj yaptım. Daha sonra bir Amerika geçmişim oldu. Amerika’da Berkeley’de Marketing eğitimi aldım, ardından London College of Fashion’da Styling for the Media eğitimi aldım. Bitirme projem Victoria Secret’tı. Modaya çok ilgili olan biri için bu inanılmaz bir şanstı. Orada ilk defa styling yapma şansı buldum. İstanbul’a döndüğümde biraz bocaladım. Amerika’daki öğrendiğiniz, gördüğümüz reklamcılık, marketing çok farklı. Çoğu sektör gibi bunda da birçok fark var. O yüzden reklamcılığı devam ettiremedim. Aklım da hep dergideydi. Burada kısa bir süre reklamcılık yaptıktan sonra sil baştan dergiye döndüm. O gün bugündür dergilerle çalışıyorum. Dergilerin bizler için çok besleyici bir sektör olduğuna inanıyorum. Şu an hali hazırda Maria Claire dergisi moda editörüyüm. 11 yıllık kariyerim boyunca birçok kere derginin kapatıldığını, TMSF tarafından el konulduğunu gördüm. Hayatımı modanın başka alanlarında da sürdürdüm, stil danışmalığı gibi. Sadece kişilerle değil; Özel kurumlarla, şirketlerle, markalarla, reklam ajanslarıyla sürdürdüğüm bazı projelerim var. "

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