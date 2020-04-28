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Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi.

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Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü.

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Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

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Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

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NUR YERLİTAŞ'IN SON SÖZLERİ...

Dün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, “Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır” dediği ortaya çıktı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden önce 22 Haziran 2019'da tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programın konuğu olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın gözlerinin dolduğu görüldü. Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, “Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm” ifadelerini kullandı. Yerlitaş’ın konuşmaları sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş, Cenaze,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte hayat boş hepimiz eninde sonunda oraya gideceğiz ne kadar boş sacma hayat herşey boşşş hanların 1000 odalı saraylarında olsa gideceğin yer 2 metrekarelik çukur toprak 1 yıl sonra mezarını kazsalar mezarında kemik dahi bulunmaz onun için hersey boş gelip gecici yalan yansıma ruyadan ibaret bu yüzden hiçbir şeyi kafatya takmamak lazım çevredekileri üzmemek lazım
NE KADAR KÖTÜDE OLSA RAHMETLİNİN ARKASINDAN KONUŞULMAZ ONU ALLAH AFFETSİN.ALLAH RAHMET EYLESİN GENEDE.
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