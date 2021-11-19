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Ünlü model Chrissy Teigen, Squid Game akımına kayıtsız kalamadı! Partisi merak uyandırdı

19.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen model Chrissy Teigen, ünlü arkadaşlarını davet ettiği bir Squid Game partisi düzenlendi. Sosyal medyadan partisinin detaylarını paylaşan Teigen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlü model Chrissy Teigen, Squid Game akımına kayıtsız kalamadı! Partisi merak uyandırdı

Netflix’in en çok izlenen dizisi olarak tarihe geçen Squid Game, her geçen gün popülerliğini biraz daha arttırıyor. Güney Kore yapımı olan dizi yarışmacıların hayatta kalma ve büyük kumbaradaki paraya ulaşma mücadelesini anlatıyor. İkinci sezonu büyük bir merakla beklenen yapım oldukça değişik konseptiyle Cadılar Bayramı’nda en çok tercih edilen kostüm olmayı başardı. Borca ve suça batan yarışmacıların ölüm kalım oyunlarındaki serüveni ünlü model Chrissy Teigen’i de etkisi altına aldı.

“HAYALİM GERÇEK OLDU”

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Chrissy Teigen partisinden detayları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyunundaki dev bebek kostümüyle misafirlerini ağırlayan Teigen’in partisine katılanlar ise yarışmacıların yeşil eşofman takımlarını giydi. Partiden bir kişi de infazcı rolünü üstlendi. Squid Game partisinde katılımcılar Napa’ya uçuş bileti ve lüks bir yemek bile kazandı.

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Chrissy Teigen partisinden detayları paylaştığı sosyal medya gönderisine ise, “Nereden başlayayım ki? Kesinlikle epik bir gece oldu. Arkadaşlarımın ölümüne dövüşmesini izleme hayalim gerçek oldu” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİLDİ

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Sosyal medya kullanıcıları ise gönderinin altına eleştirilerini iletti. Squid Game’in ruhuna aykırı bulunan partinin lüks ve zenginlik öğeleri sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu dizi yoksul oldukları için hayatları berbat olan ve yoksulluğa geri dönmekten kurtulmak için gerçek bir ölüm kalım oyunu oynamayı tercih eden insanlarla ilgili. Chrissy Teigen, malikanesinde bambaşka bir forma dönüşmüş” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Chrissy Teigen
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