Ünlü model estetik operasyonlara 1 milyon dolar harcadı! “Artık yavaşlamaya karar verdim”

Jenna Bentley, göğüs estetiğinden liposuctiona kadar yıllar içinde 14’ten fazla estetik operasyon geçirdi. Bu ameliyatlar için toplam 1 milyon dolar ödediğini söyleyen Bentley, kendisini estetik bağımlı olarak tanımladı. İlk ameliyatını 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Bentley, “Şimdiye kadar olan en kötü şey, ilk burun ameliyatımdan sonra yaşandı. Ben uyurken dikişlerim attı. Uyandığımda ağzımda ve boğazımda kan vardı. Çok zor nefes alabiliyordum” dedi.

“PARA KAZANMAK İÇİN YAPIYORUM”

Estetik operasyon sürecinin oldukça zor ve acılı olduğundan söz eden Bentley, modellik kariyerine devam edebilmek için güzel olması gerektiğini vurguladı. Büyük göğüsler, kıvrımlı hatlar ve fit bir vücut sayesinde para kazandığını vurgulayan Bentley, yakın zamanda verdiği karara göre estetik operasyon konusunda biraz daha temkinli davranıyor.

İşte Jenna Bentley’in estetik operasyonlardan önceki hali;



