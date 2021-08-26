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Ünlü model estetik operasyonlara 1 milyon dolar harcadı! “Artık yavaşlamaya karar verdim”

26.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Jenna Bentley, çocukluk yıllarında özellikle güzellik takıntısı olduğunu itiraf etti. Yaşıtlarının onunla ‘çirkin ördek yavrusu’ diyerek alay ettiklerini ifade eden Bentley, yıllar içinde sayısız estetik operasyon geçirdi. Estetik ameliyatlarına 1 milyon dolar harcadığını söyleyen Bentley, artık yeni bir operasyon için daha temkinli olacağını ifade etti.

Ünlü model estetik operasyonlara 1 milyon dolar harcadı! “Artık yavaşlamaya karar verdim”

Jenna Bentley, göğüs estetiğinden liposuctiona kadar yıllar içinde 14’ten fazla estetik operasyon geçirdi. Bu ameliyatlar için toplam 1 milyon dolar ödediğini söyleyen Bentley, kendisini estetik bağımlı olarak tanımladı. İlk ameliyatını 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Bentley, “Şimdiye kadar olan en kötü şey, ilk burun ameliyatımdan sonra yaşandı. Ben uyurken dikişlerim attı. Uyandığımda ağzımda ve boğazımda kan vardı. Çok zor nefes alabiliyordum” dedi.

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Estetik operasyon sürecinin oldukça zor ve acılı olduğundan söz eden Bentley, modellik kariyerine devam edebilmek için güzel olması gerektiğini vurguladı. Büyük göğüsler, kıvrımlı hatlar ve fit bir vücut sayesinde para kazandığını vurgulayan Bentley, yakın zamanda verdiği karara göre estetik operasyon konusunda biraz daha temkinli davranıyor.

İşte Jenna Bentley’in estetik operasyonlardan önceki hali;

ilk hali

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Anahtar Kelimeler:
Model
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