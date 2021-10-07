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  4. Ünlü model Ju Isen, vasiyetini açıkladı! Servetini köpeğine bırakacak

Ünlü model Ju Isen, vasiyetini açıkladı! Servetini köpeğine bırakacak

07.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy yıldızı olarak ünlenen model Ju Isen, çocuğu olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 2 milyon dolarlık mülkünü vasiyetinde köpeğine bıraktığını söyledi. Mülkün sahibinin köpeği olması için Isen, avukatlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Ünlü model Ju Isen, vasiyetini açıkladı! Servetini köpeğine bırakacak

Ünlü bir model olan Ju Isen, çocuğu olmadığı için kendisine ait olan 2 milyon dolarlık mülkünü vasiyetinde köpeği Francisco’ya bıraktığını açıkladı. Francisco, Amerika’daki evin dışında 35 yaşındaki modele ait olan iki son model spor arabanın da sahibi oldu. Model, paranın köpeğine ve artık hayatta olmadığı için ona bakanlara rahatlık sağlaması için bu yola başvurduğunu söyledi.

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Çocuk sahibi olmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda Isen, şu anda çocuk sahibi olmanın doğru vakit olmadığını belirtti. Instagram’da 434 bin takipçisi olan Isen, sık sık köpeği Francisco fotoğraflarını paylaşıyor.

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Köpeğiyle beraber özel jette çekilen pozlarını paylaşan Isen, vasiyetini açıkladıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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