Ünlü model Tammy Hembrow rezil oldu

ABD’nin California eyaletinde devam eden Coachella Müzik Festivali’ne yoğun ilgi sürüyor. Son yıllarda ünlü isimlerin boy göstermek için adeta birbirleriyle yarıştığı festivalde ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Sosyal medya fenomeni ve fitness modeli Tammy Hembrow’un festivalde çekilen bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. 24 yaşındaki model, arkadaşı tarafından çekilen videoda kendinden geçmiş bir halde görülüyor.

Oturduğu sandalyede uyuyakalan Hembrow’un, görüntülerde horladığı da duyuluyor. Videoyu paylaşan Hembrow’un arkadaşı, “Coachella Tamtam’a ağır geldi” yazarken, kısa süre görüntüleri kişisel hesabından kaldırdı.

Ancak video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken, bir takipçi, “Bu kadar küçük ve tatlı bir şey nasıl babam gibi horlayabilir?” ifadelerini kullandı. Hembrow ise takipçilerinin kendisiyle alay etmesine aldırmayarak, “Evet çok kötü horluyorum” gibi esprili yanıtlar verdi.

