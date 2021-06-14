Ünlü modeller Claudia Fijal ve Colleen McGinniss'in parti eğlencesi

Ünlü fitness modeli Claudia Fijal yaptıklarıyla ve giydiği kıyafetler ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Claudia Fijal ve Colleen McGinniss'in parti neşesi
Ünlü modeller Claudia Fijal ve Colleen McGinniss, Las Vegas, NV'deki Sapphire Pool ve Dayclub'da haftalık havuz partisine ev sahipliği yaptı.
Claudia ve Colleen havuz başında parti verdiler ve özel konukları DJ "Dmoney"in müziği eşliğinde dans ettiler.
Ünlü isimler, 'Beach Bunny Swimwear'ın uyumlu kıyafetlerini giyerek hayal gücüne çok az yer bıraktı.
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