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Ünlü modeller Claudia Fijal ve Colleen McGinniss'in parti eğlencesi

14.06.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modeller Claudia Fijal ve Colleen McGinniss, Las Vegas'ta düzenledikleri havuz başı partisinde doyasıya eğlendiler.

Ünlü fitness modeli Claudia Fijal yaptıklarıyla ve giydiği kıyafetler ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Claudia Fijal ve Colleen McGinniss'in parti neşesi

Ünlü modeller Claudia Fijal ve Colleen McGinniss, Las Vegas, NV'deki Sapphire Pool ve Dayclub'da haftalık havuz partisine ev sahipliği yaptı.
Claudia ve Colleen havuz başında parti verdiler ve özel konukları DJ "Dmoney"in müziği eşliğinde dans ettiler.
Ünlü isimler, 'Beach Bunny Swimwear'ın uyumlu kıyafetlerini giyerek hayal gücüne çok az yer bıraktı.
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