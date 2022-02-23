Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü! Arızalanan özel jeti acil iniş yaptı

Konser vermek üzere İngiltere'den ABD'ye özel jetiyle gitmek üzere yola çıkan 74 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, havada korku dolu anlar yaşadı.

ARIZALANAN JET ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİNE DE TAKILDI

Elton John’un 90 milyon dolarlık özel jetinde İngiltere'den New York’a giderken İrlanda üzerinde hidrolik arızası meydana geldi. Uçağın pilotu sorun olduğunu fark ederek dönüş kararı alınca korku dolu yaşandı.

İniş izni isteyen pilot, saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle iki kez acil inişini iptal etmek ve tekrar dolaşmak zorunda kaldı. Pilot, ancak üçüncü denemede başarılı bir şekilde iniş yaptı.

TARİFELİ UÇAKLA NEW YORK'A GİTTİ

Acil yardım ekipleri inişin ardından Bombardier Global Express marka jetin etrafını sardı. The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, ünlü şarkıcının olaydan dolayı 'sarsıldığını' söyledi.

John daha sonra, Farewell Yellow Brick Road Turnesi kapsamında Madison Square Garden'daki konserine yetişebilmek için ABD’ye giden bir tarifeli uçağa bindi.



