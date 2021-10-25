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Ünlü müzisyen Hasan Yılmaz iddiayı kaybedince bakın ne yaptı!

25.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ünlü müzisyen Hasan Yılmaz, kaybettiği iddia yüzünden ana yolun kenarında arkadaşıyla beraber 30 şınav çekti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Yılmaz’ın şınav çekme şekli ise gülümseten anlara sahne oldu.

Ünlü müzisyen Hasan Yılmaz iddiayı kaybedince bakın ne yaptı!

Denizli’nin Çal ilçesine daha önce konser ve ziyaretler için gelen ünlü türkücü Hasan Yılmaz, verdiği konserde aşı standını görünce izleyicilerin önünde aşı yaptırmıştı. Sosyal medyayı sık sık kullanan ünlü türkücü Hasan Yılmaz, Denizli’nin Çal ilçesine gideceği sırada bir görüntü daha paylaştı.

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Arkadaşlarıyla beraber ana yolun kenarına arabasını çeken Yılmaz, araçtan indikten sonra kaybettiği iddia yüzünden şınav çekmeye hazırlandı. O anlar bir diğer arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, Yılmaz arabanın önüne geçerek şınav pozisyonu aldı. Yanında bulunan arkadaşıyla beraber şınav çekmeye başlayan Yılmaz’ın şınav çekiş tarzı gülümseten anlara sahne oldu.

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Yol kenarından Yılmaz’ın şınav çektiğini gören sevenleri ise araçlarını durdurarak ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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