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  4. Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

22.03.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum." açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dünyaevine girdi. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu.

Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. 51 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile Florida'da dünyaevine girdi.

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"MURADIMIZA ERDİK"

Bundan sonra yaşamını Florida'da sürdürme kararı alan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.

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NİKAH SONRASI İLK HAMLE

Ünlü şarkıcı ile nikah masasına oturan Fidan Hanım'ın sosyal medyada soyadını "Yıldırım" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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