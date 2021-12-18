Ünlü oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında bulunan ünlü oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı. Şahin, cesur pozuna ''Bir oyunun içindeyim. Çıkamıyorum, arayacağım'' notunu düştü.
Ankara doğumlu güzel oyuncu, kariyerine O Hayat Benim dizisiyle başladı.
Şahin, bir dönem ünlü şarkıcı Reynmen'le aşk yaşamıştı.
En son Zalim İstanbul dizisinde rol alan Şahin, şimdilerde dijital platform Gain'de kamera karşısına geçiyor.
Şahin, Zalim İstanbul dizisindeki bekaret sahnesi nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum