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Ünlü oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

18.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden Zalim İstanbul dizisinde, partneri Ozan Dolunay ile yer aldığı bekaret sahnesiyle tepki çeken güzel oyuncu Bahar Şahin, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında bulunan ünlü oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı. Şahin, cesur pozuna ''Bir oyunun içindeyim. Çıkamıyorum, arayacağım'' notunu düştü.

Güzel oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Ankara doğumlu güzel oyuncu, kariyerine O Hayat Benim dizisiyle başladı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Şahin, bir dönem ünlü şarkıcı Reynmen'le aşk yaşamıştı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

En son Zalim İstanbul dizisinde rol alan Şahin, şimdilerde dijital platform Gain'de kamera karşısına geçiyor.

Güzel oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Şahin, Zalim İstanbul dizisindeki bekaret sahnesi nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı


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Bahar Şahin
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